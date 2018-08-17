美琪瑪下半年營收將優於上半年 全年營收可望再寫新猷

鈷系列化工廠美琪瑪 (4721-TW) 今年前 7 個月營收已站上 30 億元大關，超越去年營收的 7 成，在下半年擴產效益漸顯下，出貨動能將相對上半年強勁，新產品也可望於下半年放量生產，法人預估，美琪瑪下半年營收將優於上半年，今年全年營收也將超越去年，再創新猷。

美琪瑪去年全年營收約 42 億元，今年上半年營收已達近 26 億元，前 7 個月營收更已站上 30 億元大關，已超過去年營收的 7 成，且為因應電池材料產能不足的壓力，美琪瑪下半年投資 3000 萬元，分階段進行擴產，在出貨動能相對上半年強勁下，法人預估，美琪瑪下半年營收將優於上半年，今年全年營收也將超越去年。

除原有的 PTA 氧化觸媒與鋰電池正極材料業務外，美琪瑪今年已有電子材料新應用的高階產品正式加入行列，毛利率表現優於電池材料，目標是成為美琪瑪營運的第三隻腳，該新產品已小量出貨至東南亞，未來將瞄準日韓市場，預期下半年放量生產，挹注下半年營運動能。

美琪瑪第 2 季稅後純益 1.05 億元，季增 1.25 倍，年增 12.88％，創新高，每股稅後純益 1.39 元，也寫單季新高；上半年稅後純益 1.51 億元，年增 46.39%，每股稅後純益 2.02 元，創歷年同期新高。