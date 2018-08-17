台股盤後—大立光、鴻海翻黑 10700點得而復失 周跌292.7點

台股今 (17) 日早盤受美股道瓊指數大漲 396 點激勵反彈，上攻 73 點，不過尾盤股王大立光、鴻海雙雙翻黑，大盤終場漲幅收斂為 7.06 點、0.07%，收在 10690.96 點，成交值 1266.37 億元，周線收跌 292.72 點。分析師指出，台股再度失守年線，未來蘋概股隨著新機出貨，仍有望成為盤面主流，被動元件有待籌碼沈澱後整理反彈。

美中貿易有望重啟談判，美股道瓊指數昨日收盤強漲 396 點，台股早盤上漲 73.11 點，最高來到 10757.01 點，一度收復五日均線，不過多數資金仍套牢在被動元件，大盤上攻無力，終場收在 10690.96 點，失守所有均線。

電子三雄中台積電小幅走揚，今日早盤由大立光主導漲勢，不過午盤後翻黑，鴻海維持平盤，尾盤同步翻黑，並未強勢表態。

大盤指數今日以傳產股水泥、造紙及食品類股表現較佳，電子零組件、電器電纜類股跌逾 1%。觀光類股中，美食 - KY 重挫跌停，華園跌幅更高達 7% 以上，導致類股大跌 3.5%。高價股中揚明光跌幅近半根跌停板，生醫股佐登 - KY 及慧智跌幅超過 3.5%。

被動元件龍頭國巨收跌近半個跌停板，大毅收跌 5.5%，華新科、禾伸堂、信昌電跌幅皆在 3% 以上，走勢疲弱。

權值股中則以亞泥表現最為亮眼，漲幅 3.5%，台塑四寶中南亞漲幅 1.5%、台塑漲幅約 1%，台塑化收小紅，永豐金漲幅 1.88% 領先金融類股，元大金、中信金同步走揚，漲幅在 1% 以內，面板股友達、網通股智邦漲幅在 2% 以上，電子代工五哥則以廣達、英業達表現突出，漲幅在 1.5% 以上。

元富投顧總經理劉坤錫表示，台股再度失守年線，未來指數站上年線將處於震盪盤堅情形，否則將處於整理情勢，國際情勢等中美貿易等後勢仍需注意，而未來蘋果出貨潮帶動，蘋概股有望成為盤面主流，被動元件目前籌碼尚未穩定，未來走向不明朗。