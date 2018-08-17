外資看好臻鼎今年EPS可望近8元 調升目標價到80元

臻鼎 - KY(4958-TW) 第 2 季毛利率達 17.46%，季增 2.17 個百分點、年增高達 4.36 個百分點，亞系外資預估，臻鼎今、明年毛利率可站穩 17% 水準，今年每股純益近 8 元，調升目標價到由 74 元提高到 80 元，升幅 8.11%。

亞系外資最新報告則對臻鼎的投資評等維持「中立」，但調升今年獲利預估 18.8%，稅後純益由 54.01 億元提高為 64.18 億元，每股純益 7.97 元；明年稅後純益則估可達 58.74 億元，每股純益 7.3 元。

外資預估臻鼎明年獲利衰退，主要基於臻鼎明年第 1 季對主要子公司鵬鼎因在大陸 A 股上市掛牌釋股，臻鼎對其持股將由 81% 再降為 71%，認列的獲利將減少。

臻鼎第 2 季營收 207.08 億元，毛利率達 17.46%，季增 2.17 個百分點、年增更高達 4.36 個百分點，稅後純益為 7.5 億元，季增 98.06%，年增 2.84 倍，單季每股純益為 0.93 元；累計上半年營收 434.24 億元，毛利率 16.32%，年增 2.74 個百分點，稅後純益 11.28 億元，年增 1.05 倍，每股純益為 1.4 元。

臻鼎此報告也指出，臻鼎第 2 季營收、獲利成長，主要來自 SLP(類載板) 及 HDI 板出貨明顯成長；三大法人本周以來加碼臻鼎達 2.06 萬張。