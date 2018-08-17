實體零售否極泰來？飽受亞馬遜蹂躪的零售類股 近日重振士氣

之前敗在強勢的亞馬遜 (AMZN-US) 手下的零售通路股，因為美國消費者更願意花錢，並且近幾個月來受惠於減稅和就業成長，如今已非吳下阿蒙。

Bespoke 創立了一個由大約 60 家零售企業組成的指數，稱之為「亞馬遜剋命 (Death by Amazon)」指數，這些企業與亞馬遜及其線上銷售業務展開激烈的競爭。雖然在之前的對抗中看來戰果不佳，但自 2 月美股大跌以來，「亞馬遜剋命」指數節節走高。

Bespoke 的亞馬遜剋命指數走勢 （圖: Bespoke）

Bespoke 指出，到目前為止，亞馬遜今年成長約 60%，並將繼續享受加速的獲利和巨額的收入。但隨著消費者的成長，亞馬遜的競爭對手們也同享榮耀。

週四發布財報的沃爾瑪 (WMT-US) 就是一個很好的例子。其財報的獲利優於預期，同店銷售額創下 10 來最佳數字，股價上漲超過 9%。沃爾瑪在雜貨銷售方面表現不錯，但最驚人的是它的電子商務銷售額大幅成長 40%。

Bespoke 表示，如果「亞馬遜剋命」指數在週四更新，沃爾瑪會將這個指數再推高 3%。

在指數底部則是梅西百貨 (Macy's) (M-US)，本週發布的財報雖然獲利優於預期，但成本上升令投資人擔憂。

Bespoke 說，「在過去幾個月裡，『亞馬遜剋命』指數一直非常穩定。雖然過去幾天由於百貨業的大跌而出現一些不太令人滿意的回報，但情況已經比 2014 年底設立指數以來要好得多，因為該指數推出後一直落後於股市大盤。」