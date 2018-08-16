進軍歐洲金融服務？傳亞馬遜擬在英國推出保險比價網站

亞馬遜 (AMZN-US) 正打探一些歐洲頂尖保險公司的意願，是否有興趣將產品提供在英國價格比較網站上。此舉是亞馬遜進軍歐洲地區金融服務業的重大一步。

三位高管於採訪中表示，他們已與亞馬遜對於網站進行了會談。

目前尚不清楚在亞馬遜網站上將銷售什麼類型的保險，但在目前的英國比價網站上，家庭和汽車保險是目前的熱門產品。

「隨著亞馬遜進入家庭，從物件配送、安全監控、到 Wi-Fi 安裝等家庭服務，保險業務成為下一個目標十分合乎邏輯。」晨星分析師說 RJ Hottovy 表示。

對此，亞馬遜不表示任何評論

有鑑於亞馬遜的尖端技術、受眾範圍和忠誠的客戶群，亞馬遜保險產品價格比較網站將對英國現有網站構成潛在威脅與挑戰。其中最著名的兩個分別是 comparethemarket.com 和 GoCompare 公司的保險產品。

雖然亞馬遜忠誠的客戶群和受眾範圍可能會吸引英國的一些保險公司，讓他們願意將部分保險費用交給亞馬遜以擴大銷售量，不過，這樣的競爭也可能讓保險公司被迫降低保險費用。

根據消息人士表示，比較網站的模式符合亞馬遜提供一系列多種產品的策略，因此亞馬遜將不會只與一家公司合作。

Hottovy 表示，價格比較網站也可用來吸引客群連結到亞馬遜的其他業務與產品。

亞馬遜的競爭對手谷歌 (GOOGL-US) 曾於 2016 年在英國和美國推出了一個金融服務比較網站，但由於流量較低，僅在一年後就關閉。