線上藥房之後 亞馬遜又要涉足保險服務了？

亞馬遜正試圖進入歐洲金融服務領域。公司正在與一些英國大型保險公司接洽，看保險公司是否有意願向英國新建的價格比較網站提供產品。

據路透新聞，亞馬遜計劃提供一項叫做 Amazon Protect 的服務，為消費品提供「意外事故險」。三位業內高管稱，已經與亞馬遜就可能推出的相關網站進行了談判。不過其中一人表示，目前還沒有即將啟動的計劃。

英國保險比價網站可謂競爭激烈，comparethemarket.com 和 GoCompare.com Group Plc 是較大的兩家比較服務提供商。亞馬遜一旦入駐，這兩大網站必將遭受威脅，亞馬遜有強大的技術和忠實的客戶群。

其他網路巨頭也曾經做過同樣的嘗試。2016 年穀歌在英國和美國推出了一個金融服務比價網站，但由於流量較低，此網站一年後就被關閉了。

亞馬遜還未公布將提供哪些險種的比價服務。但目前就英國的情況來看，家庭保險和汽車保單在英國保險比較網站上最為普遍。

路透新聞提到，英國保險公司 Hastings 稱，90% 的汽車保單都是通過這些網站銷售的。而 Hasting 的同行對手 Admiral 汽車保險公司 CFO Gerant Jones 也表示他們也依靠網站帶來主要銷量，而且對亞馬遜服務的入駐持開放態度。

亞馬遜從未放棄擴大業務版圖和引流的機會。今年上半年就曾宣布殺入醫療健康領域。而市場認為它的新業務對相關領域的原有競爭者來說可能是威脅。

6 月底亞馬遜宣布將收購線上藥房 PillPack。媒體稱此前沃爾瑪擬以不到 10 億美元收購，亞馬遜出價更高。宣布後美國最大藥品零售商 CVS 等藥店股一度跌超 10%，三隻個股不到一小時市值蒸發 130 億美元。