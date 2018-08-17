2017年大中華區企業評級繼續有效區分信用風險--標普

2017年大中華區企業評級繼續有效區分信用風險 香港，2018年8月17日—據標普全球固定收益研究團隊8月15日發布的《2017年大中華區企業違約調查及評級遷移》，標普全球評級在大中華區（中國大陸、香港、澳門、台灣）的受評企業中2017年有一家違約，與2016年的企業違約數量相同。2017年全年投機級違約率為0.19%。

標普全球固定收益研究團隊負責人Diane Vazza表示：「2017年標普全球評級在大中華區的受評企業總數繼續快速增長，較2016年增加63家，增幅14%。」

大中華區評級持續向投資級（BBB-或更高）傾斜，而處於投資級的受評企業的評級遷移遠遠低於投機級（BB+或更低）。2017年約74%的信用評級未發生變動；而在發生變動的評級中，下調比例（11.3%）為上調比例（5.2%）的兩倍。

大中華區受評企業2017年一年期基尼系數為86.94%，說明評級用於區分不同等級之間相對信用風險的能力很強。相比之下全球基尼系數為82.39%。國有企業的基尼系數高達98.94%，而非國有企業的基尼系數為83.08%。

2018年標普全球評級的大中華區受評企業預計將保持相對穩定的信用質量，但仍將面臨去杠桿、貿易爭端、高風險資產增長等重要風險。

本報告不構成評級行動。

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