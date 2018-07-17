比亞迪屋漏逢雨 捲冒名合作騙案 又遭美銀美林砍目標價

大陸電動車生產商比亞迪 (1211-HK) 陷入羅生門騙案，公司聲稱一名叫李娟的女子冒充比亞迪名義並偽造公司印章，與多家公司洽談業務合作，比亞迪指對這些合約內容並不知情，其中更包括今年 4 月與英超球會阿仙奴 (Arsenal) 的品牌合作。

比亞迪昨 (16) 日公告澄清，指李娟及網傳的「陳振宇」並非比亞迪員工。比亞迪股價則率先反映市場憂慮，H 股昨最多跌 6.3%，收報港幣 45.3 元，跌 5.72%；A 股最多跌 6.8%。

比亞迪股價

比亞迪上周四 (12 日) 發聲明稱，一名叫李娟的女子去年 5 月以上海雨鴻文化公司名義與比亞迪接觸，聲稱以自有資源為比亞迪免費廣告宣傳；今年 4 月又以資源贈送及優惠價格，推進比亞迪與英超球會阿仙奴合作。但由於之後公司收到多宗有關李娟的查詢，經調查發現李娟冒用比亞迪高層身分，偽造印章與多家機構簽約，並展開宣傳合作，比亞迪對這些合作均不知情，公司已報警處理。

其後阿仙奴官方亦發表聲明，指收到比亞迪知會，稱其自身已經成為一宗涉及諸多廣告協議詐騙的受害者，會方正調查事件，並將與比亞迪高層代表商討。由於今年 4 月雙方宣布合作時曾高調宣傳，比亞迪品牌及公關處總經理李巍當日更親到英國簽約，因此現在比亞迪表示對合作不知情及受騙，令市場嘩然。

然而，一家曾為比亞迪做廣告宣傳的上海競智廣告在網上發文反駁，質疑李娟已為比亞迪工作 3 年，其間公司不可能對所有宣傳都不知情，又指廣告公司與比亞迪的合作，李娟沒收取額外費用或回佣，自身沒一點好處，反而最大得益者是比亞迪。文章又透露，估計受影響廣告公司約有 30 家，涉及費用 11 億元人民幣，更形容比亞迪是趁機「賴帳」。

比亞迪表示，集團對李娟冒充其員工及與不同機構簽署合約並不知情，也與比亞迪無關。不過，上海雨鴻文化昨日召開記者會，澄清李娟非雨鴻員工，又列出比亞迪與阿仙奴的電郵紀錄，力陳李娟和比亞迪其實有關係，並指比亞迪對相關活動「顯然知情」。

上海雨鴻、上海競智廣告公司及一些廣告商昨日亦召開記者會，據內媒報導，上海雨鴻拿出一些與比亞迪合作的證據，而上海競智負責人確定李娟是自首，並不是比亞迪所指的「被警方採取強制措施」。

大陸電動車生產商比亞迪 (1211-HK) 陷入羅生門騙案，公司聲稱一名叫李娟的女子冒充比亞迪名義並偽造公司印章，與多家公司洽談業務合作，比亞迪指對這些合約內容並不知情，其中更包括今年 4 月與英超球會阿仙奴 (Arsenal) 的品牌合作。

比亞迪昨 (16) 日公告澄清，指李娟及網傳的「陳振宇」並非比亞迪員工。比亞迪股價則率先反映市場憂慮，H 股最多跌 6.3%，收報港幣 45.3 元，跌 5.72%；A 股最多跌 6.8%。分析指這次事件暴露公司內部管治或出現問題，另同日美銀美林亦發表報告，指政府補貼減少，看淡比亞迪今年盈利前景。

比亞迪上周四 (12 日) 發聲明稱，一名叫李娟的女子去年 5 月以上海雨鴻文化公司名義與比亞迪接觸，聲稱以自有資源為比亞迪免費廣告宣傳；今年 4 月又以資源贈送及優惠價格，推進比亞迪與英超球會阿仙奴合作。但由於之後公司收到多宗有關李娟的查詢，經調查發現李娟冒用比亞迪高層身分，偽造印章與多家機構簽約，並展開宣傳合作，比亞迪對這些合作均不知情，公司已報警處理。

其後阿仙奴官方亦發表聲明，指收到比亞迪知會，稱其自身已經成為一宗涉及諸多廣告協議詐騙的受害者，會方正調查事件，並將與比亞迪高層代表商討。由於今年 4 月雙方宣布合作時曾高調宣傳，比亞迪品牌及公關處總經理李巍當日更親到英國簽約，因此現在比亞迪表示對合作不知情及受騙，令市場嘩然。

然而，一家曾為比亞迪做廣告宣傳的上海競智廣告在網上發文反駁，質疑李娟已為比亞迪工作 3 年，其間公司不可能對所有宣傳都不知情，又指廣告公司與比亞迪的合作，李娟沒收取額外費用或回佣，自身沒一點好處，反而最大得益者是比亞迪。文章又透露，估計受影響廣告公司約有 30 家，涉及費用 11 億元人民幣，更形容比亞迪是趁機「賴帳」。

比亞迪表示，集團對李娟冒充其員工及與不同機構簽署合約並不知情，也與比亞迪無關。不過，上海雨鴻文化昨日召開記者會，澄清李娟非雨鴻員工，又列出比亞迪與阿仙奴的電郵紀錄，力陳李娟和比亞迪其實有關係，並指比亞迪對相關活動「顯然知情」。

上海雨鴻、上海競智廣告公司及一些廣告商昨日亦召開記者會，據內媒報導，上海雨鴻拿出一些與比亞迪合作的證據，而上海競智負責人確定李娟是自首，並不是比亞迪所指的「被警方採取強制措施」。

事件的來龍去脈仍有待確認，但在不明朗因素下，分析指這次事件暴露公司內部管治或出現問題，加上大行美銀美林發表報告，認為比亞迪明年有盈利壓力，將其評級下調至「跑輸大市」，目標價下調近 4 成至港幣 36.5 元。