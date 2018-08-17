【異動股】軍民融合概念股表現活躍 四川九洲(000801-CN)等3股漲停

今早，軍民融合概念股表現活躍，截止發稿，四川九洲(000801-CN)直線漲停報4.98元，廣哈通信(300711-CN)漲停報19.31元，長城軍工(601606-CN)漲停報11.32元，川大智勝(002253-CN)、中國長城(000066-CN)、必創科技(300667-CN)大漲4%，江龍船艇(300589-CN)、航天電子(600879-CN) 、安達維爾(300719-CN)等漲逾2%。

據人民網8月16日消息，從國家知識產局獲悉，國家知識產權局辦公室、中央軍委裝備發展部辦發佈公廳關於確定首批知識產權軍民融合試點地方的通知，確定江蘇省、福建省、山東省、湖南省、廣東省、重慶市、四川省、陝西省、甘肅省、四川省成都市、上海市闵行區、山東省煙台市、湖南省長沙市為首批知識產權軍民融合試點地方。試點期限為期3年，自2018年8月至2021年7月。《通知》強調，試點期間，國家知識產權局會同中央軍委裝備發展部將建立評估考核機製，加強對試點地方的工作指導和跟蹤管理，督促各項試點工作順利實施。試點期滿後，國家知識產權局會同中央軍委裝備發展部將對試點工作進行考核驗收。各試點地方應於每年3月底報送上年度工作總結、本年度工作計劃和有關統計信息;有關重大事項應及時報送國家知識產權局和中央軍委裝備發展部，市級試點地方的重大事項應同時抄報所在省(區、市)知識產權局及有關部門。

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