光基礎建設還不構 中國官方再出手 三招支持民間投資

中國穩定經濟再出招，除了先前提到加速基礎建設，這回瞄準的是民間投資，中國國務院總理李克強更拍板祭出三大措施，掃除民間投資和經濟發展障礙。

週四 (16 日) 召開的中國國務院常務會議中，李克強對民間投資再推三大措施：首先是降低民間資金進入重點領域門檻，在環保、交通能源、社會事業等方面，向民間資金集中推出一大批商業潛力大、投資回報機制明確的項目。

第二是取消和減少阻礙民間投資進入養老、醫療等行業的附加條件，幫忙解決土地、資金、人才等問題。第三則是落實減稅降費，尤其是營改增等減稅措施要趕快跟上，並建立貸款風險補償機制等方式，緩解小微企業和民營企業融資不易的問題。

消息傳出後，週五 (17 日) 中國養老概念股反應不錯，中國第一家切入養老產業的大族鐳射 (002008-CN)，早盤股價一度走高超過 3%。不過定位在高端看護的上海三毛 (600689-CN) 以及投資養老服務的雙箭股份 (002381-CN) 早盤一度走高，之後卻由紅翻黑。

大族激光今日股價走勢 (圖自新浪財經)

目前中國經濟趨緩壓力仍在，中國國資委研究中心研究員胡遲表示，這次官方會鼓勵民間投資進入以前進入較少的領域，比如說養老和醫療，是因為這些領域國有企業比較多，但國有企業滿足不了例如高齡化等需求，這時讓民間投資加入，不僅可幫忙滿足需求，也能帶動行業進一步發展。

摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊表示，下半年透過政策調整來穩增長的主要措施還是在於基礎建設，但還是得鼓勵民間投資，讓民間資金進入新興領域激發潛力與活力。他強調，民間投資活躍還有助疏通貨幣政策傳導機制，讓流動性能真正進入實體經濟。

今年來，民間投資還算活躍，最新數據顯示，中國第一季、上半年和 1 至 7 月份民間投資增速分別比全部投資高出 1.4、2.4 和 3.3 個百分點。

至於基礎建設投資方面，中國財政部近來也出手，要求加快專項債券發行進度，近人民幣 1 兆元的地方政府專項債券，將集中在 4 個月內完成發債。這類地方專項債券債券發行，一來可提振低迷的基建投資，也可提供地方政府債務置換。