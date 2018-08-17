[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月16日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 凱衛 富邦美債1-3 唐鋒 新昕纖 生泰 易威 海灣 富邦美債7-10 穩懋 謚源 進階 穆拉德 太普高 富邦美債20年 矽瑪 東林 強生 南璋 元大美債7-10 振維 欣厚-KY 其祥-KY 勝昱 富邦中國政策債 牧德 友銓 德麥 精確 元大美債1-3 光頡 達威 中華食 宏易 元大投資級公司債 美桀 三圓 世坤 唐鋒 元大中國債3-5 華容 雙喜 冠好 榮群 群益15年IG電信債 青雲 力泰 萬國通 天宇 群益15年IG科技債 霖宏 理銘 新昕纖 新零售 群益10年IG金融債 建達 亞都 光明 力新 國泰5Y+新興債 艾華 東凌-KY 興采 恩得利 國泰1-5Y高收債 松崗 明揚 新麥 李洲 富邦全球投等債 蜜望實 綠河-KY 宏佳騰 凱柏實業 富邦全球高收債 英格爾 欣泰 世德 遠昇 國泰中國政金債5+ 隆中 泰茂 及成 富邦中政債0-1 鼎創達 宏易 和進 富邦A級公司債 全銓 至興 耀勝 南光 長佳 倚強 合世 瑞穎 錦明 易威 大恭 鑫創 穆拉德 永純 廣寰科 濟生 致振 點晶 曜亞 康聯訊 建舜電 聿新科 威潤 泰谷 久裕 創威 典範 雙美 唐榮 長天 南璋 晉椿 哲固 勝昱 世豐 益通 惠光 久陽 振維 冠好 強新 鴻翊 精確 松和 迎輝 宏易 尼克森 欣厚-KY 唐鋒 坤悅 兆遠 韋僑 恩得利 系統電 榮群 謚源 世紀 天宇 李洲 華容 新零售 及成 建榮 尼克森 耀勝 立衛 力新 倚強 天揚 恩得利 台嘉碩 鈺創 台翰 至寶電 佳總 李洲 宇環 合正 凱柏實業 點晶 寶聯通 遠昇 幸康 凱鈺 及成 泰谷 德宏 笙泉 尚立 合邦 和進 迎輝 萬旭 耀勝 重鳥鵬 驊宏資 倚強 東林 久正 至寶電 光頡 上揚 原相 新鉅科 全譜 錦明 廣穎 易通展 鑫創 晶達 安鈦克 欣銓 杰力 元隆 微端 合正 沛亨 廣寰科 金利 九暘 點晶 寶聯通 凱碩 建舜電 凱鈺 全達 泰谷 彩富 奧斯特 典範 合邦 保銳 長天 業強 越峰 哲固 九豪 英格爾 益通 訊達 鑫龍騰 振維 撼訊 士開 鴻翊 信昌電 昇益 迎輝 雷科 志嘉 友威科 上揚 富裔 家登 全譜 燦星旅 欣厚-KY 易通展 富驛-KY 兆遠 迅德 劍湖山 系統電 大中 德記 世紀 倉和 泰偉 華容 蜜望實 華義 建榮 星雲 昇華 立衛 森田 得利影 天揚 鑫龍騰 鼎創達 鈺創 三圓 花王 佳總 昇益 邦泰 合正 雙喜 寶聯通 力泰 凱鈺 理銘 德宏 惠普 合邦 中連貨 萬旭 安心 驊宏資 燦星旅 久正 富驛-KY 合晶 雅茗-KY 慶生 易飛網 上揚 亞都 茂綸 滿心 全譜 東凌-KY 易通展 紅馬-KY 安鈦克 德記 元隆 大展證 沛亨 誠品生活 迅德 得利影 九暘 時報 蜜望實 琉園 晶采 旭然 凱碩 捷必勝-KY 全達 明揚 奧斯特 紅木-KY 保銳 鉅邁 越峰 綠河-KY 新漢 霹靂 英格爾 花王 綠意 欣雄 鑫龍騰 欣泰 士開 大汽電 昇益 豐謙 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 台境 花王 欣雄 青鋼 邦泰