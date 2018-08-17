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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月16日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     凱衛     富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰                
易威     海灣     富邦美債7-10          穩懋              謚源     進階                
穆拉德   太普高   富邦美債20年          矽瑪              東林     強生                
南璋              元大美債7-10          振維              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱              富邦中國政策債          牧德              友銓     德麥                
精確              元大美債1-3          光頡              達威     中華食              
宏易              元大投資級公司債          美桀              三圓     世坤                
唐鋒              元大中國債3-5          華容              雙喜     冠好                
榮群              群益15年IG電信債          青雲              力泰     萬國通              
天宇              群益15年IG科技債          霖宏              理銘     新昕纖              
新零售            群益10年IG金融債          建達              亞都     光明                
力新              國泰5Y+新興債          艾華              東凌-KY  興采                
恩得利            國泰1-5Y高收債          松崗              明揚     新麥                
李洲              富邦全球投等債          蜜望實            綠河-KY  宏佳騰              
凱柏實業          富邦全球高收債          英格爾            欣泰     世德                
遠昇              國泰中國政金債5+          隆中                       泰茂                
及成              富邦中政債0-1          鼎創達                     宏易                
和進              富邦A級公司債          全銓                       至興                
耀勝              南光                                         長佳                
倚強              合世                                         瑞穎                
錦明              易威                                         大恭                
鑫創              穆拉德                                       永純                
廣寰科            濟生                                         致振                
點晶              曜亞                                         康聯訊              
建舜電            聿新科                                       威潤                
泰谷              久裕                                         創威                
典範              雙美                                         唐榮                
長天              南璋                                         晉椿                
哲固              勝昱                                         世豐                
益通              惠光                                         久陽                
振維              冠好                                         強新                
鴻翊              精確                                         松和                
迎輝              宏易                                         尼克森              
欣厚-KY           唐鋒                                         坤悅                
兆遠              韋僑                                         恩得利              
系統電            榮群                                         謚源                
世紀              天宇                                         李洲                
華容              新零售                                       及成                
建榮              尼克森                                       耀勝                
立衛              力新                                         倚強                
天揚              恩得利                                       台嘉碩              
鈺創              台翰                                         至寶電              
佳總              李洲                                         宇環                
合正              凱柏實業                                     點晶                
寶聯通            遠昇                                         幸康                
凱鈺              及成                                         泰谷                
德宏              笙泉                                         尚立                
合邦              和進                                         迎輝                
萬旭              耀勝                                         重鳥鵬              
驊宏資            倚強                                         東林                
久正              至寶電                                       光頡                
上揚              原相                                         新鉅科              
全譜              錦明                                         廣穎                
易通展            鑫創                                         晶達                
安鈦克            欣銓                                         杰力                
元隆              微端                                         合正                
沛亨              廣寰科                                       金利                
九暘              點晶                                         寶聯通              
凱碩              建舜電                                       凱鈺                
全達              泰谷                                         彩富                
奧斯特            典範                                         合邦                
保銳              長天                                         業強                
越峰              哲固                                         九豪                
英格爾            益通                                         訊達                
鑫龍騰            振維                                         撼訊                
士開              鴻翊                                         信昌電              
昇益              迎輝                                         雷科                
志嘉              友威科                                       上揚                
富裔              家登                                         全譜                
燦星旅            欣厚-KY                                      易通展              
富驛-KY           兆遠                                         迅德                
劍湖山            系統電                                       大中                
德記              世紀                                         倉和                
泰偉              華容                                         蜜望實              
華義              建榮                                         星雲                
昇華              立衛                                         森田                
得利影            天揚                                         鑫龍騰              
鼎創達            鈺創                                         三圓                
花王              佳總                                         昇益                
邦泰              合正                                         雙喜                
                  寶聯通                                       力泰                
                  凱鈺                                         理銘                
                  德宏                                         惠普                
                  合邦                                         中連貨              
                  萬旭                                         安心                
                  驊宏資                                       燦星旅              
                  久正                                         富驛-KY             
                  合晶                                         雅茗-KY             
                  慶生                                         易飛網              
                  上揚                                         亞都                
                  茂綸                                         滿心                
                  全譜                                         東凌-KY             
                  易通展                                       紅馬-KY             
                  安鈦克                                       德記                
                  元隆                                         大展證              
                  沛亨                                         誠品生活            
                  迅德                                         得利影              
                  九暘                                         時報                
                  蜜望實                                       琉園                
                  晶采                                         旭然                
                  凱碩                                         捷必勝-KY            
                  全達                                         明揚                
                  奧斯特                                       紅木-KY             
                  保銳                                         鉅邁                
                  越峰                                         綠河-KY             
                  新漢                                         霹靂                
                  英格爾                                       花王                
                  綠意                                         欣雄                
                  鑫龍騰                                       欣泰                
                  士開                                         大汽電              
                  昇益                                                             
                  豐謙                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
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                  欣雄                                                             
                  青鋼                                                             
                  邦泰
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