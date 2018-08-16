配股募資引發利空，中國光大國際股價持續暴跌

8月14日中國光大國際（00257-HK）在港交所發佈中期業績報告與供股計畫書。根據其供股計畫書顯示，光大國際計畫通過供股認購價6港元/股，擬發行16.6億供股股份，基準為每27股現有股份獲配發10股供股股份，籌集約99.62億港元的資金。

根據公告顯示，光大國際將募集的資金用於落實垃圾發電專案，發展其他環保業務，一般營運自己及償還銀行貸款。

那麼，接下來就探討一下光大國際是一家怎樣的企業，公司為何選擇將半年報與供股計畫一同發佈？

營收高速增長，盈利卻在下滑

中國光大國際隸屬於光大集團，是一家以環保能源、環保水務、新能源及基建為主營業務的環保公司，也是中國首個一站式、全方位的環境綜合治理服務商。

從光大國際的中報數據來看，光大國際今年上半年的“成績”還是不錯的，事實上，無論是2018年的中報數據還是2017年年報數據，光大國際的營業收入確實呈現出較大幅度的增長水準。

根據光大國際中報數據顯示，今年上半年光大國際實現營業收入117.84億港元，較去年同期增長29%。

（圖片來自：港交所）

但值得關注的是，根據光大國際的2017年年報數據顯示，2012年至2017年公司近五年的毛利率分別為49.38%、44.64%、46.72%、45.8%、38.01%和35.59%，呈現出不斷下滑的趨勢。

據業內人士分析，光大國際毛利率下降的背後是光大國際專案的急速擴張，光大國際不惜以低價競標專案的方式來迅速佔領市場。

配股引發股價暴跌

然而，在資本市場中，光大國際配股募資的消息誘發利空。8月14日當天消息一出，光大國際當天股價暴跌21%，截至今日，股價再度下跌2.9%，報收6.35港元/股。

（圖片來源：同花順）

因此，不難發現光大國際選擇半年報和供股計畫一起發佈就是為了抵消供股計畫給公司股價帶來的不利影響。但光大國際的意圖並沒有實現，股價依舊在持續下跌。

其實今年，環保行業也是頻頻踩雷，多家企業因發債導致股價下跌和資金鏈斷裂，其中就包括環保龍頭股——東方園林。目前環保企業發展成為一個明顯的市場信號——企業資金流出現問題。這也是光大國際選擇配股而沒選擇發債的原因。

總而言之，隨著國家不斷下調對環保行業的補貼，加上企業去杠杆、減負債的政策，光大國際除了要迅速佔領市場以為，更要考慮如何在競爭激烈的行業中保持自身發展的獨特優勢。

文：劉玲玲

編：黎璐璐

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