土耳其危機蔓延：可能的贏家與輸家

由數據來看，土耳其危機照說不應造成全球股匯如此動盪，但它依舊發生了。《CNBC》分析，在這次動盪中，多數市場都成為輸家，但也有贏家。

主要衝擊的是信心面

純就數據而言，土耳其經濟在全球的占比不到 1%，即使外界認為曝險最高的西班牙銀行業，他們的土耳其資產也只占總資產的 4.5%。券商 Janus Henderson Investors 投資組合經理 Sat Duhra 說：「從數據上我完全不擔憂，我認為它對對信心造成的影響才是更重要的。」

Duhra 指出，國際貿易糾紛不斷升級、美國繼續升息的前景，以及新興市場經濟成長已漸疲軟的事實，原本就讓投資人感到焦慮。因此，才讓土耳其貨幣危機起了「火上加油」的作用。

輸家：新興市場

包括土耳其在內的新興經濟體，很自然成為最大的受害者。

受到土耳其金融危機蔓延的擔憂，投資人急速撤離新興市場，特別是那些原本「體質」不佳，外債占比偏高的國家，造成印度盧比、阿根廷披索等貨幣都在本週跌至歷史低點。巴西及南非，也因為經常帳戶赤字龐大，引發市場的憂心。

輸家：銀行業

儘管美國、歐洲與日本，在土耳其的金融系統的曝險有限，土國危機還是重創了 3 個市場的金融股。歐洲銀行股中，在土耳其設有分行的西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行 (BBVA) 與義大利裕信銀行，分別下跌了 3.3% 和 4.6%。

土耳其總外債原本就偏高，里拉大貶後無疑再重創還債能力。Oxford Economics 首席新興市場經濟學家 Nafez Zouk 表示，如果只針對現在，其實狀況還好，但再拖個 9-12 個月，銀行業就會變成最脆弱的一環。

雖然川普不樂見美元過強，不過在土耳其發生金融危機同時，美元的升值，在聯準會預定升息的背景下變得更多。美元指數直逼 97，原本償還美元債券就已困難的新興國家，因此還款變得難上加難。

贏家：歐盟與土耳其關係

土耳其一直想加入歐盟，但厄多安獨裁作風，與庫爾德族群問題，都成為阻礙。不過，在川普導入關稅議題之後，歐盟與土耳其出現了共同敵人美國。Eurasia Group 發布報告認為，這為土耳其與歐盟國家之間的關係升溫帶來了機會。

針對有關德國經濟部長 Peter Altmaier 批評川普向土耳其課稅的報導，土耳其財政與金融部長 Berat Albayrak 做出積極回應。Eurasia Group 認為，這意味著歐盟與土耳其的關係有機會解凍。

對美國的影響

對於美國人來說，如果歐洲的銀行遭受損失，它可能會損害歐元區經濟，也會侵蝕美國跨國公司的利潤。

由於強勁的經濟，美國現在被視為避風港，這可能意味著更多資金流向美國，提高資產價格。Northern Trust Wealth Management 投資長 Katie Nixon 認為，在美元繼續強勢之下，規避風險的投資人，可能將現金流向美國政府公債。