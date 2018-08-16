土耳其成了交易員戰場：空頭德銀大賺 多頭巴克萊巨虧

8 月以來至 3 天前里拉的大跌行情成為多空交易員的爭奪的戰場，已有空頭賺得盆滿缽滿而多頭的日子卻不好過。

以里拉計的資產貶值嚴重，據知情人士向彭博新聞透露，德銀固收交易員們在之前里拉大跌的兩周之內大賺 3500 萬美元。該人士稱，德意志銀行債券團隊今年已賺得 4500 萬美元，其中四分之一的收益就是過去一周通過債券和衍生品賺到的。

相比之下，里拉多頭巴克萊在「里拉之戰」中目前損失慘重。倫敦巴克萊的一位資深債券交易員 Tolga Kirbay 幾天內在土耳其公債上承受巨虧。據彭博新聞，知情人士稱，Kirbay 認為上周四之後三個交易日，跌幅能控制在 20% 以內，但顯然方向反還是反了，Kirbay 虧損金額達 1500 萬英鎊（1900 萬美元）。

該人士還指出，儘管此交易員的損失跟巴克萊強大的資金規模相比不算什麼，但畢竟巴克萊每年在歐洲、中東、非洲新興市場交易公司債的盈利能達到 1 億美元之多。近年巴克萊以更高的風險偏好來提高收益，一年半之內招納很多包括 Kirbay 在內的債券業務人才。進入巴克萊之前，Kirbay 在法巴銀行負責土耳其公司債、銀行債及公債交易。

巴克萊通過郵件聲明，巴克萊有著體系完備及多元化的債券業務，所有業務的所有交易部位都進行了對沖，它指出涉及土耳其的這筆交易在巴克萊債券業務中占比很低。

債券、里拉匯率如今已經回升，其中土耳其 CDS 目前已經大漲至歷史新高。

周三土耳其銀行業監管機構（BDDK）宣布了兩個非常規措施，以試圖抵禦這場危機，繼續給里拉支撐。其一，BDDK 宣布加大對銀行互換交易總量的限制，此舉有可能使做空里拉的交易受到遏制。其二，BDDK 批准了貸款重組規則，措施包括允許銀行延長貸款期限以及為貸款重組提供便利，以幫助銀行緩解不良消費貸款和企業貸款所帶來的負擔。在相關措施出台後里拉大幅上揚，兌美元一度收復 6.0 關口，漲 5.7%。

截至周四，里拉兌美元盤中實現第三天上漲。