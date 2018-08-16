土耳其里拉連續第三天上漲 投資者靜待財長電話會議

今年以來，土耳其里拉兌美元最多時貶值了 36%，而今天已經是土耳其里拉觸底反彈的第三天，目前已突破 5.80 關口，報 5.7961。

目前，投資者的注意力都集中在土耳其財政部長 Berat Albayrak 即將於北京時間 21 點舉行的電話會議上，Albayrak 希望藉由此次電話會議，安撫國際投資者。

土耳其財政部長 Berat Albayrak 身份特殊，除了身居要職，他還是土耳其總統埃爾多安的女婿。國際投資者都迫切地想知道，他有哪些提振經濟的計劃。

預計電話會期間，Albayrak 不會回答投資者的問題。

土耳其官方拿空頭「開刀」

美土外交危機引發貨幣和經濟危機後，土耳其官方也開始拿空頭開刀，阻止里拉進一步跌入深淵。

華爾街見聞曾提及，土耳其銀行業監管機構（BDDK）周三宣布了兩個非常規措施，試圖繼續給里拉支撐：

其一，加大對銀行互換交易總量的限制，此舉有可能使做空里拉的交易受到遏制。

其二，批准了貸款重組規則，措施包括允許銀行延長貸款期限以及為貸款重組提供便利，以幫助銀行緩解不良消費貸款和企業貸款所帶來的負擔。

兩大措施出台後，里拉迅速收復 6.0 關口，今天又接着收復 5.90 關口。不過有分析認為，這一做法是「治標不治本」，土耳其當前更需要的是升息且大幅升息。

彭博社援引倫敦諮詢機構 Medley Global Advisors LLC 的分析師 Nigel Rendell 表示，這些措施「針對的是近期里拉弱勢的表象而不是原因」，要治癒持續疲軟的本幣需要的不是流動性措施和政策調整，而是更高的利率。

美國稱經濟制裁仍將繼續

美土關係惡化，主要是因為土耳其扣押了一名美國牧師 Brunsun 兩年時間。美國因此對土耳其採取經濟制裁，對從土耳其進口的價值約 10 億美元鋼鐵和鋁分別徵收 50% 和 20% 的關稅，還對兩名土耳其高官發起了制裁。

土耳其方面也報復性地大幅提升自美進口的汽車、酒、煙草和大米的商品關稅，土耳其總統埃爾多安也表示將抵制蘋果手機和其它美國科技產品。

華爾街見聞曾提及，最新消息顯示，即使土耳其當局讓步釋放這名牧師，美國與土耳其已經開啟的「經濟戰」也不會因此宣布結束。白宮發言人周三稱，美國沒有計劃取消對土耳其的高額鋼鋁進口關稅，如果涉恐牧師被釋放，美國方面可能取消對兩名土耳其高官的制裁。

儘管土耳其周三再度拒絕了釋放牧師 Brunsun 的要求，但土耳其同日宣布特赦被關押 14 個月的民權活動家 Taner Kilic，被認為是向美國方面的示好。

土耳其外長也在周三發表的講話中釋放出一些和解信號，表示只要美方不再威脅土耳其，土耳其準備與美國開啟相關討論。

『新聞來源／華爾街見聞』