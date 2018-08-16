【異動股】券商板塊午後集體拉升 西部證券(002673-CN)觸及漲停

午後，券商板塊集體拉升，截至發稿，西部證券(002673-CN)直線拉升觸及漲停，現漲9.82%報7.94元，南京證券(601990-CN)漲5.8%報8.94元，招商證券(600999-CN)漲3.85%報13.5元，東方證券(600958-CN)、浙商證券(601878-CN)、中國銀河(601881-CN)等個股盤中均漲逾3%。
消息面上，近日，中國證券業協會發佈了證券公司2018年上半年度經營數據。
證券公司未經審計財務報表顯示，131家證券公司當期實現營業收入1，265.72億元，各主營業務收入分别為代理買賣證券業務淨收入(含席位租賃)363.76億元、證券承銷與保薦業務淨收入116.86億元、財務顧問業務淨收入45.16億元、投資咨詢業務淨收入14.54億元、資產管理業務淨收入138.88億元、證券投資收益(含公允價值變動)295.50億元、利息淨收入112.92億元，當期實現淨利潤328.61億元，106家公司實現盈利。
據統計，截至2018年6月30日，131家證券公司總資產為6.38萬億元，淨資產為1.86萬億元，淨資本為1.56萬億元，客戶交易結算資金餘額(含信用交易資金)1.11萬億元，託管證券市值36.56萬億元，受託管理資金本金總額15.89萬億元。
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