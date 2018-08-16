振曜攻綠能推智慧公車站牌 新北石門洞首亮相

振曜 (6143) 子公司西伯將電子紙產品導入綠能智慧站牌，推動智慧城市再升級，將智慧站牌導入新北市，15 日在新北市政府廣場展示後，將於北海岸石門五龍宮對面的「石門洞」站試辦。未來會持續擴大到各智慧城市，目標明年智慧城市及醫療的營收貢獻要突破一成。振曜營運長林志茂表示，電子紙智慧型站牌有別於現行 LED、LCD 動態看版，具有低耗電特性配合太陽能供電方式，解決無法引接市電問題以及辦理額外接電工程，可快速建置並節省建置時間與成本，除了提供即時公車動態資訊外並可透過遠端監控機制確認電池與連線狀態，即時提供靈活彈性的路線調整看板顯示方式，納入更多資訊、功能更升級。另外電子紙看板，本身具有雙穩態功能，在無電供應的狀況下，畫面亦不會消失，因此在緊急災難無電供應時，亦可提供有效與即使的防災資訊與公告。



新北市長交通局長王聲威表示，為提升本市偏鄉及無法接電公車站的候車品質，交通局與中華電信合作推動太陽能免接電電子紙智慧型站牌試辦計畫，該太陽能儲電站牌不需透過其他發電方式輔助即可提供足夠驅動電力 (於無太陽情況下可運作連續 14 天)。該站牌看板使用電子紙技術，有抗 UV、防反射與防污處理，用電量更是不到一般智慧型站牌的 10%；而且該站牌首創電子紙「全版面」顯示，建置時間也從過去長達半年左右縮短至 2 個月。



該計畫將擇新北市 2 處偏區且無法接電的公車站位試辦，首站將於 107 年 8 月 15 日於位於海邊的石門洞站設置運作，提供民眾即時公車動態訊息，讓等候公車更便利；另一處將擇山區的石碇站設置，交通局未來將視試辦成效，再評估推廣至全市之可行性。



西伯公司已於今年 5 月開始導入電子紙於智慧醫療外，今更結合 IOT 智慧雲端，提供完整有效的綠能電子紙智慧站牌解決方案，振曜表示，將以台灣為出發點，以智慧醫療與智慧城市為主軸，未來會持續推廣於亞洲與歐美各地，目標明年智慧城市及醫療的營收貢獻要突破一成。