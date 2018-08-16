美食-KY中國事業營運遇逆風 Q3恐有壓 股價一度跌停

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 遭中國網民劍指 85 度 C 為台獨企業，更衍生出大陸多家外賣平台下架 85 度 C 的負面影響，由於中國營收占美食整體營收比重達 63%，目前處於飲品銷售旺季，恐衝擊其短線營運表現，今 (16) 日早盤一度遭挫至跌停板，盤中持續在跌 8% 左右震盪，股價表現弱勢。

據了解，在中國多個熱門外賣平台包括「餓了麼」、「美團」和「大眾點評」等已無法搜索到 85 度 C 的外賣或點評相關訊息。

此外，福建省泉州市的 85 度 C 昨日遭當地市場監督管理局以中秋、「十一」雙節前食品安全例行檢查為由，進行突擊檢查。

從美食日前公布第 2 季財報來看，實際上營運表現相當亮眼，單季稅後純益 5.18 億元，年增 9%，不只連續第 12 個季度改寫同期新高，也是首次淡季獲利突破 5 億元門檻。

然而，要留意的是，美食今年上半年來自中國門店的營收達 78.34 億元，年增 15.6%，比起台灣事業體衰退 3.38%，是支持成長的主要動能之一，且占營收比重達 60%，一旦在中國市場短期營運遭遇逆風，尤其目前適逢飲品銷售旺季，且中秋烘培商品全年最大檔即將到來，若事件短期無法落幕，第 3 季業績表現恐有壓。