市場點名元大證將成整併主角 元大金居外資買超前三名

台股近日震盪劇烈，並遭外資連五賣，不過觀察逆勢受到外資買超的個股中，金融股元大金 (2885-TW) 居外資近一日買超第三名，僅次元大台灣 50 反 1、英業達。而分析其受外資青睞原因，包括最新公布前 7 月獲利表現佳、金融整併題材，市場聯想其旗下元大證可望為整併主角之一。

根據統計，近一日外資買超前五名個股，依序為元大台灣 50 反 1 獲外資買超張數 12915 張、英業達 12280 張、元大金 8857 張、欣興 8154 張、中環 4758 張。

元大金最新自結前 7 月稅後純益 135.87 億元，年成長 53%，每股純益 (EPS)1.16 元，旗下證券、銀行獲利雙引擎成型，其中元大證前 7 月稅後純益為 64.15 億元，EPS 為 1.19 元；元大銀前 7 月稅後純益為 61.15 億元，EPS 0.83 元。

值得關注的是，元大金自 7 月 4 日進行除息交易，每股配發現金股息 0.55 元，花不到 1 個月就完成填息，為金控股中填權息表現最佳的個股。

此外，金管會積極鼓勵金融整併，其中也包括券商整併，元大金旗下元大證券，為國內券商龍頭，被市場點名有併購潛力的公司之一。法人表示，整體來看，元大金獲利表現佳、加上金融整併等題材，受到外資關注。

若投資人看好元大金後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：元大金日盛 7C 購 01 (080450-TW)、元大金日盛 7B 購 01 (079664-TW)、元大金日盛 82 購 02(084285-TW)。