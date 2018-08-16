昱泉自製手遊《Project AURORA》明年Q1上市 海外授權洽談熱絡

遊戲研發商昱泉 (6169-TW) 看好遊戲美術代工市場，已陸續成立持股 100% 子公司創點數位與蘇州創點接單，創點數位下半年可望接獲海外手遊與主機遊戲大廠訂單，全年獲利表現樂觀；本業遊戲部分，自製二次元手遊鉅作《Project AURORA》預計明年第 1 季上市，已有中國與東南亞廠商積極極洽談授權合作。

昱泉總經理洪英超表示，公司去年底至今年初，已陸續成立持股 100% 子公司創點數位與蘇州創點，目前團隊總規模約 70 至 80 人，今年可望擴充至百名員工。其中，位於台灣的創點數位接單以台灣與海外居多，已與海外指標性手遊與主機遊戲大廠洽談合作中，預計下半年確認合作細節，而蘇州創點接單則以中國本地居多。

創點數位目前資本額新台幣 1000 萬元、蘇州創點則為人民幣 400 萬元，洪英超透露，目前創點數位已開始獲利，全年獲利表現樂觀，上半年已陸續認列收益，目前訂單滿載；而蘇州創點由於團隊經濟規模還不到，仍在努力招募中。

本業遊戲部分，洪英超指出，自製二次元手遊鉅作《Project AURORA》若一切順利，預計第 4 季完成，並於明年第 1 季上市，在日前落幕的上海 ChinaJoy 遊戲展上，已有中國與東南亞廠商有意願，積極洽談授權，且昱泉未來也計畫打造《Project AURORA》IP，可能推出小說與漫畫等。

電競業務部分，洪英超表示，目前電競業務營收來源主要為純授權與廣告收入，除授權 Yahoo 外，也與電信公司洽談授權，並與後製公司討論製作電競相關內容節目，今年上半年以授權金收入較高，預計全年電競業務的授權金與廣告營收可望各占 5 成。