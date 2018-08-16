〈房產〉20坪建案規劃雙臥房 雙北市有14個案 低總價銷售仍開紅盤

據市調機構住展統計，大台北地區目前至少有 14 個銷售中的建案，都規劃 20 坪或 20 坪以下超迷你兩房房型，房間規劃遠比正常兩房坪數還小，房間坪數更不足 3 坪，但在低總價訴求下，銷售仍開出紅盤。

住展企研室經理何世昌提醒，迷你兩房建案多採預售模式，但這類產品需在極小坪數中擠出更多房間，不只臥室空間小，就連客廳、廚房等公領域空間也迷你，且無法容納標準尺寸的床、櫃等傢俱。

就建築實務而言，如公共設施比重在 30-35% 之間，正常的兩房型坪數約需 26-30 坪，大兩房則要 31 坪以上，總價仍不低；建商為了搶攻預算相對有限的購屋族，便朝著縮小坪數、降低總價方向走，於是 21-25 坪建案推小兩房越來越多，但最新建案規劃出現 20 坪以下建案但具備超迷你兩房，是因應市場低總價的訴求。

住展調查，在台北市內，有大安區「附中境」、中山區「中山凱宴」、士林區「隨河」、大同區「怡華就好」與「艾瑪仕」，以及北投區的「中租御景」等建案。其中，又以「附中境」的兩房型最迷你，最小坪數僅約 16 坪，其他建案大多介於 18 至 20 坪之間。

住展指出，以一間 18 坪兩房而言，若公設比占 32-33%、且陽台、雨遮等附屬建物占 15% 來計算，室內實坪大概剩 9.5 坪，而 9.5 坪的空間要隔出客廳、廚房、浴室，剩下空間再隔 2 間臥室，每間臥房恐怕只有 2、3 坪，與香港的牢居宅無異。

據住展統計顯示，新北市銷售中的牢居宅建案共有 8 個，包括「新外灘 - 新月天地」、「歡喜市」、「遠雄江翠」、「新潤青峰」、「吉峻星宇」、「立天下」、「金城舞 - 四季花園」、「波爾多」等 8 個建案；其中，「立天下」兩房型最小坪數僅約 16 坪多，而「歡喜市」兩房最小坪數更只有 15 坪多。

同時，迷你兩房建案當中，僅「中山凱宴」是舊建案，其餘建案都是近一年內才開賣的新建案，代表近一年來迷你兩房推案風潮越刮越烈、方興未艾。

何世昌表示，從目前市況表現來看，迷你兩房建案因房間數不變、但總價更低，不僅獲得首購族青睞，以以出租收益考量的包租公、包租婆也趨之若騖。受此鼓舞，25 坪以下的迷你三房便趁勢而起，如中壢青埔「鉅陞英倫花園」的三房更只有 24 坪多。