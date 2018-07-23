房市景氣趨穩 國揚、櫻花建陸續啟動市場籌資

上市建商國揚 (2505-TW) 擬發行 1.2 億股現增股在市場募資，主辦券商為宏遠證券 (6015-TW)，暫訂每股 11 元溢價發行，預計將募集 13.2 億元，今 (23) 日獲金管會證期申報生效；此外，櫻花建設 (2539-TW) 也送件申報發行 5 億元 CB 進行籌資。

建商市場籌資一波接一波，國揚實業此次籌資，是今年以來繼新潤興業 (6186-TW) 、皇普建設 (2528-TW) 及上曜 (1316-TW) 後，上市櫃第 4 家建商決議辦理市場籌資，國揚主管指出，此一現增籌資案，預計在 10 月完成募集，籌資用途將用於支付「忠孝大院」及「早安國揚」營建相關款項。

櫻花建設送件申請發行 2 筆合計 5 億元國內可轉換債籌資，主辦券商為合庫證券，其籌資用途為償還金融機構借款，改善財務結構。

因應國內現階段住宅市場因少子化及房市景氣變弱等環境變化，國揚推案重心將在廠辦市場，並已在今年初推出總銷 60 億元「國揚矽谷」；國揚指出，集團也鎖定「台北雙子星計畫」開發案，已籌組團隊準備參與。

櫻花建設看好今年市場景氣發展，預計推案總銷金額達 75 億元，今年推出建案包括上半年已進場案包括「孩子王」、「青上森」；桃園則有「櫻花博」；下半年預計進場案，包括台中「北屯區青雲段」、新北市「三峽區中園段 1-3 期」等。

除國揚及櫻花建設，上曜去年轉虧為盈，每股純益為 3.17 元，除積極購地及進行台南「湖美帝堡」建案完工交屋及餘屋銷售，董事會日前也決議發行可轉換公司債及辦理現金增資籌資，預估籌資金額 12 億元以上，將用於充實營運資金。

同時，皇普建設 (2528-TW) 前進全台企圖心十足，公司上周以約 20.72 億元，向大股東寶佳機構少主林家宏取得台中市進化路上光華高工進化校區商業區土地 3414.02 坪及地上建物，準備進行推案。

皇普建設並敲定在 9 月 5 日召開股東臨時會，將討論 9.5 億元股本的私募現增案，皇普建設此一私募現增案預計在股東臨時會通過後分次發行，但今年內確定將會辦理首次的私募，但額度及現增溢價目前尚未確定。