泰昇-KY上半年獲利年增逾兩成 新產線加入 Q3提早迎旺季

東協紙尿褲品牌大廠泰昇 - KY(8480) 上半年雖受台幣匯率不利影響，但第二季及上半年獲利仍繳出年增逾兩成的成績，第二季稅後淨利 6215 萬元，年增 23.45%，EPS 1.58 元；上半年稅後淨利 1.42 億元，年增 20.3%。泰昇 - KY 指出，下半年隨柬埔寨新廠及越南廠嬰兒拉拉褲新產線加入營運，配合市場需求成長，可望提早進入旺季。泰昇 - KY 表示，原物料成本目前價格仍在上漲，將透過產品配方調整、擴大當地採購以及替換供應商等方式進一步優化成本結構，以減緩原物料價格上漲所帶來之影響，也將視原物料成本上漲及匯率變動情況，考慮適當調整產品售價。



泰昇 - KY 提到，柬埔寨新廠已於 7 月正式量產出貨，初期建廠成本費用及機台調試成本攤提較高，但目前機台生產效率已達正常水平，預估產能利用率將逐月提升。另柬埔寨大選已於 7 月底平和結束，市場不確定因素已消除，零售商態度轉趨積極，因此預估下半年柬埔寨市場需求將大幅成長，並可望提早於第三季底進入旺季。



而越南市場上半年因嬰兒拉拉褲產能調撥，以及市場競爭加劇之影響，營收成長幅度不高。泰昇 - KY 也提到，下半年除柬埔寨新廠產能外，越南廠第四季也將有一條嬰兒拉拉褲產線加入營運，預估在新產能挹注下，期望越南市場恢復高成長。



展望下半年，泰昇 - KY 表示，往年的經驗下半年的營收及獲利都較上半年好，因此雖有原物料價格上漲之不利因素，以及越南市場之營收獲利成長較為趨緩之影響，但預估在新產能加入及柬埔寨市場需求逐強勁成長的帶動下，營運表現仍可望達成預期目標。