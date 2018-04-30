泰昇-KY柬埔寨新廠啟用 五年內產值衝3000萬美元

東協紙尿褲品牌大廠泰昇 - KY(8480) 宣布，柬埔寨金邊市新廠正式落成啟用，並表示，計畫於五年內分兩期投資，共計投入 2,200 萬美元，第一期投資 1,200 萬美元，引進兩條嬰兒拉拉褲及一條衛生棉的高速全自動化生產線，第一期全面量產後，可望在五年內逐年達到 3,000 萬美元的年產值，預計於 2023 年進行第二期工程約投資 1,000 萬美元，再擴充引進三條先進設備，讓柬埔寨金邊市新廠達到年產值 6,000 萬美元以上。泰昇 - KY 指出，目前除了越南胡志明市的總廠及柬埔寨金邊市新廠外，在台灣台北及印度班加洛也都設有營銷分公司，在個人衛生用品產業，包含嬰兒 / 成人紙尿褲、拉拉褲、衛生棉及濕紙巾等產品，目前為柬埔寨第一大、越南第三大的製造及服務商，產品除了本地內銷，也外銷到亞太及歐美等國家。



泰昇 - KY 董事長戴朝榮表示，將以柬埔寨金邊市新廠為重要基地，持續專注於品牌打造及通路拓展，深耕柬埔寨當地市場並積極開拓東協其它高潛力市場。並計畫透過本次柬埔寨新廠投資，雇用本地數百位人才，在努力提升績效並致力永續經營的同時，也盼對柬埔寨當地社會經濟及產業升級提供貢獻。



依據泰昇 - KY 規劃，柬埔寨金邊市新廠為公司在東協市場之重要布局，新廠正式營運並在機台陸續到位後，公司主要產品嬰兒拉拉褲總產能將翻倍成長，女性衛生棉新產能也可望打入柬埔寨當地市場，為公司未來成長提供強勁動能。



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