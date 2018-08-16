解密慧聰集團產業互聯網高速成長之道

1992年，慧聰網成立，成為國內最早的B2B企業，早在2003年，慧聰網便赴港上市，而此時淘寶網才剛剛成立。2014年10月10日，慧聰網從香港創業板轉到香港聯交所主板上市，股票代碼變更為(02280)。

作為第一批互聯網公司，2004年3月，慧聰商務網正式更名為慧聰網，開通 40 餘個行業頻道和 76 個行業搜索引擎。慧聰取得的成就是有目共睹的，很早之前便有了“南阿里 北慧聰”的稱號。

新船長的新航向

互聯網行業一直是更迭速度非常快的行業，對於互聯網公司來說，腳步慢往往意味著落後。由慧聰之前的公告來看，自2018年3月27日起，郭江因個人身體等原因，正式辭任執行董事、董事會主席等職位，劉軍獲委任為董事會主席。新董事長的上任給慧聰帶來的變化是顯著的。2018年8月5日，慧聰集團發佈了盈利預告。2018年上半年預期收入比2017年同期增長超過170%，淨利潤增長在30%與50%之間。

據悉，新掌門人劉軍是一個目標特別明確的人，他曾說過，只要認准一件事，不論吃多少苦，付出多大代價，都一定要做到。從擔任浙江大學學生會主席，拿到竺可楨獎學金，畢業拒絕名企offer去西部當志願者，再到選擇頤高，劉軍走得每一步都是穩穩地按照自己的計畫。2018年4月，劉軍在集團管理層會議上立下軍令狀:“我是一個目標感極強的人，2018年、2019年、2020年、2021年慧聰集團要分別實現100億、200億、500億、1000億的營收目標，做不到我主動下課。”

2017年，慧聰的營收才37億，要想在2018年達到100億營收的目標，慧聰需要的是超過170%的增長率，而從上半年來看，慧聰做到了。近一段時間來，慧聰集團又先後與中石油潤滑油、茅台、京東金融以及韓華集團達成合作，可以說是利好不斷，慧聰下半年的營收增長同樣值得期待。

減法和聚焦

新掌門上任，慧聰的變革主要圍繞著兩個方面：減法和聚焦。上任以來，劉軍將慧聰戰略聚焦在產業互聯網領域，把原有業務分類梳理為六大集團，今年3月份，除了把名字從慧聰網改為慧聰集團，劉軍又將六大集團進一步做減法，聚焦整合為三大板塊——資訊服務、交易服務、數據服務。

第一板塊是資訊服務，包括2C端的中關村線上和2B端的慧聰網。由於資訊服務領域在當下已經發展的非常成熟，要想獲得突破必須與巨頭們取得合作。慧聰已經與百度、京東、天貓、360等互聯網巨頭建立了聯繫。劉軍表示，如果與這些互聯網巨頭結成生態聯盟的關係，單資訊服務板塊，在三年內業績就能突破100億元。

第二板塊是交易服務，交易平臺服務是慧聰的重點改革方向，2017年給慧聰貢獻了超60%的營業收入。過去30年的時間里，慧聰服務超過60個行業，而現在，慧聰聚焦於三個行業，分別是棉聯、買化塑和中模國際。

棉聯聚焦棉花產業，從棉絨到軋花廠，因為價格不透明，眾多的小企業在棉花採購時損失嚴重，棉聯可以幫這些下游的企業代采。慧聰的買化塑模式和棉聯一樣，中國有無數的小化工廠及塑膠相關的企業，化工細分行業市場在幾萬億元的規模。中模國際著眼於建築腳手架的業務，這個行業有些小眾但利潤率不錯，有超過30%的利潤率。

第三塊板塊是數據服務，包括兆信股份和慧嘉，其中兆信股份主要做數據生產，慧嘉主要做數據行銷。劉軍將兆信股份的打碼業務與區塊鏈、物聯網結合，打造出溯源公鏈“慧鏈”，來開拓防偽溯源等區塊鏈、物聯網技術應用市場。劉軍稱，慧聰不能錯過區塊鏈和物聯網的時代，將這些技術應用到防偽溯源等場景中，將是慧聰集團未來發力的重點方向之一。據悉，慧聰在這邊面已經與清華大學、浙江大學等國內頂尖科研機構達成了合作。

隨著業務的發展，慧聰的三個板塊將不會是各自獨立的存在。劉軍在一個訪談中說道，慧聰現在整合的三個板塊，當收入有100億元的時候，資訊就可以並行交易，變成兩個板塊。慧聰可能會最終成為一個數據公司，交易服務就是數據的來源，而資訊廣告就是交易的附加值。

看的見的盈利

港股市場不相信故事，要想被認可，必須拿出看的見的盈利。

資訊服務板塊的盈利模式在當下已經非常成熟，主要是通過賺取資訊廣告費用，根據廣告價值確定收費標準。交易板塊是目前慧聰集團收入的主要來源。交易服務除了賺取代采或者集采的服務費外，還可以從金融環節中賺錢，比如，通過小貸和保理賺取傭金。另外，在物流上、倉儲上也能賺取相應的服務費用。

目前，數據板塊的營業收入只占慧聰集團的很小的一部分，但是未來會有很好的前景。劉軍在一次採訪中講述了這樣一個故事：海鮮從國外運來，先在港口停留數天，要檢驗檢疫，這幾天里海鮮損失是驚人的。慧聰做的慧鏈，可以從最初的源頭、從原材料和產地解決問題，然後跟通關涉及的檢驗檢疫、海關等部門合作，就可以縮短通關時間。通過提高效率，從而減少企業損失，提高企業利潤，慧聰相信會有很多企業願意為此買單。

結語

勿以“利”小而不為，慧聰的目標是用互聯網、大數據賦能傳統產業，成為中國領先的產業互聯網集團，而現階段，慧聰做的是先聚焦於有限的行業，做細、做精，從而獲得市場的認可，再將慧聰產業互聯網模式，推向更多行業領域，做大做強。未來，慧聰或許會引進新的戰略投資者，強強聯合，助力慧聰拓展市場。

劉軍許下的關於慧聰營業收入的目標值得期待。然而任重而道遠，距離慧聰集團實現千億營收的目標還很遠，期待慧聰再接再厲，最終實現既定目標。

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