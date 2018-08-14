〈每日外資外匯觀點〉美元風險逆轉指標創去年4月以來新高、歐元跌破頸線續偏空

美元風險逆轉指標創去年 4 月以來新高

近期土耳其里拉崩盤，資金湧入美元避險，周一美元指數一度刷新 13 個月新高，來到 96.52，摩根大通資產管理公司全球市場策略師 Kerry Craig 表示，里拉崩盤拖累新興市場貨幣跟進大幅震盪，投資人信心大為減弱，市場變得敏感脆弱。

Rakuten Securities Australia Pty．首席營運長 Nick Twidale 表示，由於土耳其經濟的風險部位，歐元容易受到衝擊，預期資金將進一步流向日元和美元等避險貨幣。

目前美元 3 個月風險逆轉指標顯示，美元看漲期權相對看跌期權的溢價已創下 2017 年 4 月以來新高。

巴克萊：歐元跌破頸線持續偏空

法國興業銀行最新報告指出，土耳其里拉很容易受到國際投資組合流動枯竭的影響，預期歐元兌美元將進一步下跌。

巴克萊維持看空歐元兌美元，從技術面來看，已跌破 2017 年 11 月到 2018 年 5 月頭肩頂的頸線位置，持續偏空，有可能進一步下探 1.1199。

花旗也建議本周做空歐元兌美元，目標下看 1.11，停損點位於 1.1525。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

大摩：美元兌日圓若跌破 110.55 恐跌向 104

澳洲國民銀行指出，目前並無明顯跡象顯示土耳其提出能夠迅速恢復信心的財政或貨幣政策，匯市中，日圓仍是主要非美貨幣中唯一能升值的幣種。

摩根士丹利表示，市場避險情緒高漲，提防土耳其里拉崩盤形成的骨牌效應擴散，澳幣和紐幣的表現同受拖累，進而有利於日圓反彈。

摩根士丹利維持看空維持看空美元兌日圓，並持續擁有美元兌日圓的空頭部位。從技術面來看，一旦跌破 110.55，恐怕將一舉跌向 104。