中國整治P2P亂象再出招 傳召四大資產管理公司出面協助

中國網路借貸平台 (P2P) 倒閉潮從 6 月爆發至今，消息人士透露，銀保監會召集四大資產管理公司高階主管開會，要求協助化解 P2P 風險，安撫社會情緒。

消息人士指出，銀保監會召集四大資產管理公司高階主管開會，要求展開行動化解當前 P2P 風險。現階段主要以安撫社會情緒為主，尤其近來上訪和投訴的人越來越多，也讓監管機關面臨不小壓力。對此銀保監會並未做出回應。

這波 P2P 倒閉潮是從今年 6 月開始，至今受害投資人逾上千萬人次，被稱作最新的「金融難民」，北京金融街更出現大批上訪人潮，要求政府出面負責。今年 8 月中國官方數據顯示，P2P 平台共計 263 家出現爆雷問題，其中有 119 家平台處於「失聯狀態」、93 家無法提領資金。

這邊提到的四大資產管理公司，分別為中國華融資產管理公司、中國長城資產管理公司、中國東方資產管理公司、中國信達資產管理公司，專門處理銀行剝離的不良資產。

一名被召集的資產管理公司高階主管透露，現階段四大資產管理公司介入的指標意義比較重要，可以安撫投資人，可能作法是由四大資產管理公司做為管理人進入託管清算，畢竟 P2P 的底層資產包羅萬象，要先搞清楚之後才能夠確定如何處置。

這個月來，中國官方共推出三份 P2P 文件，更嚴禁新增網貸機構，代表目前 P2P 平台已經夠亂，在整頓好之前不讓新的機構再出現，也顯示中國監管單位要集中心力對付 P2P 當前亂象。

尤其最新文件中，強調會「嚴厲打擊惡意逃廢債」，將對平台資產的真實性和逾期率進行調查，深究目前一千多家平台的狀況。若是欠錢不還遭起訴成為失信被執行人的借款人，下一步中國官方將把這些逃廢債訊息納入徵信系統和「信用中國」數據庫，形成相應的製約，未來逃債人將受各種限制。