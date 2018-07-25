米粉踩雷 小米急撤所有P2P推播廣告 股價開盤漲2.4%

小米 (1810-HK) 手機程式為不少 P2P 網貸平台賣廣告，不過很多平台近日爆煲，受害人把矛頭指向小米，小米昨 (24) 日回應，已第一時間下線了所有 P2P 推播廣告，也盡全力幫助用戶向涉事 P2P 平台追償維權。

小米股價連跌 4 個交易日；如以小米上市以來高位港幣 22.2 元比較，已累跌 18%。在危機處理後，小米今 (25) 日開盤漲 2.412%，報港幣 18.68 元。

圖：新浪財經

小米表示，截至目前經初步統計，向小米投訴相關 P2P 平台風險的用戶數量累計 429 人，涉及約人民幣 4000 萬元。

陸媒報導指出，小米手機程式接入不少 P2P 平台廣告，更以「每日任務」及送產品、回贈現金等方式吸引用戶下載這些平台並投資相關產品。

近日大陸不少 P2P 平台爆煲，當中不乏曾在小米手機程式賣過廣告的，例如金柚金服、管家金服、小諸葛金服等已出現債務逾期，因此小米被受害人質疑其有誘導的責任。

據網友統計，小米推出的 2 家 P2P 企業現已有 18 家跑路，對於大多數米粉來說簡直欲哭無淚，同時也對於這小米這種依靠粉絲信任做起來的企業造成了很大的負面影響。

小米從 6 月底開始，陸續收到用戶投訴，小米已全面清查、下架 3000 多款金融類 APP，並且不再上架新的 P2P 企業。

據小米 IPO 招股書，小米主要從廣告服務及網路增值服務 (主要包括遊戲)，賺取網路服務收入，其中廣告業務占比維持在 56% 以上。

行業觀察人士表示，小米透過手機、硬體贏得相當用戶青睞，但在雷軍公開提出小米未來綜合硬體利潤永遠不會超過 5% 後，透過廣告等「軟體」利潤就成小米主要盈利管道。