振曜Q2 EPS拚3元 下半年業績轉旺 今除息大漲7%一日填息

振曜 (6143) 第二季本業有望轉盈，業外更將認列大筆匯兌收益，EPS 挑戰 3 元，加上電子書出貨轉旺，智慧醫療及智慧站牌等效益也逐步顯現，7 月營收 6.74 億元創今年新高，年增 17%，月增 35.9%，法人估下半年營收可望較上半年成長 1-2 成，明年更將重返成長軌道，今日除息 2 元盤中股價大漲 7.4%，一日完成填息。電子標籤大客戶 RIMOWA 在 2016 年被 LV 母集團 LVMH 收購，雙方就電子標籤重新議價，目前未達共識陷入膠著，上半年出貨大減，加上被動元件等零組件缺料，也導致營收出現衰退。不過，第二季營運已回升，合併營收 15.13 億元，較前一季成長 20.79%，營業利益率也將轉正，加上美元走強將認列大筆匯兌利益，EPS 上看 3 元。



振曜指出，為了迎接傳統旺季，已經訂了很多料，第二季缺貨情況已慢慢舒緩，下半年電子書出貨量會進一步成長。至於用在行李箱的電子標籤，目前與大客戶 RIMOWA 還針對價格在協議中，若解決業績一定成長，而其他客戶出貨在下半年也會增溫。



其他新產品出貨成長，包括活動外掛式的 eTag、其他客戶電子行李箱，出貨給日系品牌大廠的 E-NOTE 也逐步成長，將帶動產品組合將轉佳，法人預估，下半年營收可望較上半年成長 1-2 成，本業獲利也將優於上半年，明年更將重返成長軌道。



振曜近日公布，7 月營收 6.74 億元，年增 17%，月增 35.9%；前七月營收 34.39 億元，年減 21.6%。