〈玉山金法說〉上半年獲利續創新高 金金併以「合意併購」為基本原則

玉山金控 (2884-TW) 今 (16) 日召開法人說明會，今 (2018) 年上半年稅後純益 92.5 億元，年成長 23%，再創歷年獲利新高，每股稅後盈餘 (EPS) 0.85 元 (無償配股追溯調整前為 0.91 元)。談到金金併，總經理黃男州明確表示，有三方向，首要還是以「自我成長」為主軸，其次是把握策略聯盟機會，三在合併部分則審慎為之，若要合併會以「合意併購」為基本原則，但目前口袋裡沒有任何標的物在談。

玉山金上半年稅後純益 92.5 億元，年成長 23%，再創歷年獲利新高，每股稅後盈餘 (EPS) 0.85 元，股東權益報酬率 (ROE) 12.24%、資產報酬率 (ROA) 0.87%。累計前 7 月自結獲利，玉山金控稅後純益更已突破百億、達 108.9 億元，年成長 22%。

玉山金上半年整體淨收益 249.5 億元，較去年同期成長 12.4%，其中，淨手續費收入「雙位數」成長、達 10.4%，整體手續費淨增量更是全國第 1 名；財富管理手續費收入成長 19.3% 貢獻最大。

黃男州表示，為了對高資產顧客提供更優質的服務，玉山將私人銀行部及台北環金中心搬遷至新落成的台北南山廣場大樓 33 樓，宣布玉山私人銀行將要快步的往前走，為高資產顧客提供客製化的金融服務及全方位的家族財富管理諮詢。

在海外布局方面，7 月澳洲布里斯本分行正式開業，目前玉山總共在 9 個國家及地區設有 26 個營運據點，預計今年下半年會再開設中國子行的廣州分行。

黃男州表示，玉山今年 26 歲，第三個十年開始，目前海外布局九個地區包括：美國洛杉磯、東京、香港、新加坡，南半球的雪梨、布里斯本，東南亞的緬甸、越南、柬埔寨，整體布建的最重要思維是以金融中心為重點，明年會思考在上海設分行，玉山現階段的亞洲布局已經完成，第三個十年目標就是把亞洲佈局站穩，將全力整合海外金融平台，與台灣母行的業務更緊密配合，提供顧客無縫接軌的跨境金融服務，會以亞洲佈局為起點以邁向第四個十年。

談到金金併，黃男州表示，在金管會鼓勵併購的面向上，透過併購整合提升競爭力的大方向是很正確的，也是台灣應該走的路，但對玉山來說，「自我成長」是主軸，第二是廣泛的把握策略聯盟的機會，第三在併購部分則要審慎為之。

黃男州表示，玉山靠「自我成長」的速度也蠻快，去年底市值 1925 億元，以今天收盤價來算市值 2360 億元，也是成長 23%，與上半年獲利年成長 23% 相當。

黃男州進一步指出，非合意併購雖然也是主管機關鼓勵的範圍，但就玉山的立場而言，由於金融業的特殊性，是要取得顧客的信任，因此若要併購，會採用的方式一定是以「合意併購」為基本原則，但目前口袋裡沒有任何標的物在談。