振曜拿下英國航空5萬套eTag訂單年底出貨 H2營收估較H1增1~2成

振曜 (6143) 積極擴大電子紙技術應用，並跨入生技醫療產業，發展智慧醫療產品，董事長呂俊德表示，電子紙已應用到智慧路燈、電子標籤等，近期已接到英國航空的 eTag 五萬套訂單，預計年底交貨，也與其他業者在洽談其他應用開發，希望明年發酵，智慧醫療產品則先在台灣練兵，未來將進軍中國及國外市場。今年下半年在電子書及新產品發酵下，營運將好轉，法人估營收可望較上半年成長 1~2 成。呂俊德表示，受到原物料缺貨影響，上半年電子書出貨量減少，為了迎接傳統旺季，已經訂了很多料，第二季缺貨情況已慢慢舒緩，下半年電子書出貨量會進一步成長。至於用在行李箱的電子標籤，目前與大客戶 RIMOWA 還針對價格在協議中，若解決業績一定成長，而其他客戶出貨在下半年也會增溫。



全球行李箱市場一年約 8000 萬個，呂俊德預估，20% 會採用外掛的電子標籤，這將是未來的主流，目前市場滲透率仍低，未來發展潛力仍大。他也透露，近日已經間接拿下英國航空 eTag 五萬套訂單，預計年底交貨，其他應用在也在開發中，希望明年發酵。



至於剛跨入的生技醫療產業，他說，會聚焦在電子紙的應用，用於醫療周邊產品，目前子公司西伯已將電子紙醫療產品導入台中榮民總醫院，也推出醫療報到機與醫療取號機，未來會擴大市場到中國及其他海外市場。



至於下半年業績，隨著電子書缺料情況舒緩，旺季出貨量跳高，及其他新產品出貨成長，包括活動外掛式的 eTag、其他客戶電子行李箱，出貨給日系品牌大廠的 E-NOTE 也逐步成長，



展望下半年，在電子書及 e-Note 等新產品出貨力道轉強下，產品組合將轉佳，毛利率可望持續改善，法人預估，營收可望較上半年成長 1~2 成，產品組合也會轉佳，毛利率可望進一步改善，本業獲利也將優於上半年。