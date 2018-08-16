中鋁(02600-HK)半年多賺15% 不派息

中國鋁業(02600-HK)公布，截至2018年6月30日止中期盈利8.48億元(人民幣．下同)，按年增長15.13%，每股盈利4.76分，不派中期息。營業收入820.56億元，下跌10.24%。

業績報告中提到該公司2018年下半年的主要工作推進，重點是堅定不移地推進「三個轉型」。科學掌控上游，抓好礦山資源和電力能源兩個重點問題，解決根本性矛盾；優化調整中游，關停退出不具比較優勢區域產能，在具能源、資源優勢地區建設電解鋁產業基地，實現集群化發展；跨越發展下游，推進精細氧化鋁、鋁基合金產品升級，邁向價值鏈高端。

另外，於已經決策的項目，嚴格考核建設情況，確保「幹一個成一個盈一個」。打造業務協同平台，發揮「大營銷大採購大物流」平台作用和整體優勢，進一步深化貿易、物流、金融、電商等多業態的有機融合。

注重資本運作，推動公司轉型發展。公司將進一步拓寬思路、解放思想，重點圍繞閑置資產、土地設備、商譽培育等有形、無形資產，努力使其轉化為經濟效益，盤活存量、儲備優質增量，培育新的利潤增長點；通過資本運作分階段、分步驟加快解決歷史遺留問題，為公司實現良性循環發展奠定基礎；拓寬資本運作空間，主動介入與主業相關的方興未艾的新材料、新產業，「借智」轉型、「借力」升級。

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