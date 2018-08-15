騰訊：旗下投資公司市值約達2400億元

騰訊(00700-HK)管理層於8月15日業績電話會議上披露，於2018年6月末，騰訊旗下所投資公司的市值達2397億元(人民幣.下同)。

受到中國人民銀行正逐步提升對第三方在線支付服務提供商集中存款準備金率的要求的影響，管理層指出支付服務提供商原先可獲取利息收入的隔夜現金結餘減少，該事項持續對集團的支付服務收入並在更大程度上對毛利率產生不利影響。該集中存款準備金率於於2018年7月已升至52%，據報會於不久的將來最終升至100%。管理層估計來自這方面業務的收入，將於2019年7月終止，而相關業務為集團的其他收入中，現時貢獻佔比為高單位數字。

二季度，集團的資本開支30.1億元，同比增長135%，環比增長12%；經營現金流則錄得215.78億元，同比增長5%，環比增長9%。集團處淨負債狀況，二季度為負353.01億元，高於一季度淨負債145.33億元。

集團邊際利潤於第二季為30.2%，環比跌4.2百分點，同比跌5.2百分點；不過以淨利潤率看，二季度27.8%，同比跌1.3個百分點，但環比則上揚1.8個百分點。

騰訊看重的小程式，管理層介紹可以讓線下各行各業，很容易開拓線上客戶來源，協助傳統商業客戶拓展市場。

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