騰訊：《堡壘之夜》電腦版已取得文化旅遊部審批

騰訊(00700-HK)2018年二季度收入同比增長30%，為3年以來增速最慢的一年。馬化騰於8月15日業績電話會議上承認，遊戲業務放緩所拖低，新遊戲商業化未能如期推進；集團已積極拓展海外市場，增加高收入遊戲業務作應對。

集團新遊戲遲遲未獲得監管部門審批通過，馬化騰解釋，主要受到兩個相關的監管部門重組所致，即廣電總局、文化和旅遊部，他強調這只是暫時現象；集團有大量新遊戲正等待審理。監管當局亦意識到事件對整個業界已造成影響，正設立綠色通道期望於一個月內能加快處理申請。但集團仍未能確定甚麼時候可以推出新遊戲，但相信這只是時間問題。管理層即相信，對明年遊戲業務表現樂觀。

集團新遊戲「堡壘之夜」，管理層透露電腦版已獲文化及旅遊部的批核，現時只待廣電總局的審理；而廣電總局已設立一個月處理期的綠色通道，期望能加快審批時間；獲通過後將可推出市場商業化。

至於由騰訊代理、於WeGame平台發行的遊戲《怪物獵人 世界》突然下架，管理層表示該款遊戲已獲審批通過商業化營運，只是遊戲內容部分違反監管規定，需要下架進行修改調整；日後集團將加強與監管部門溝通，以便新遊戲能順利推出市場。而皇牌遊戲《皇者榮耀》，管理層承認自2017年第4季開始已有所放緩。

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