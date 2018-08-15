• 華為的管理值得各位學習，這是華為的成功之道。結合起來華為的管理有三大綱要：一是以奮鬥者為本，華為公司的人力資源管理綱要；二是以客戶為中心，華為公司的業務管理綱要；三是以價值為導向，華為公司的財務管理綱要。三大綱要成為一個完整的管理體係。

• 華夏基石對企業新的組織模式進行總結，概括了四大原則32字方針：一是數據上移，責權下沉；二是獨立核算，分佈經營；三是平台管理，生態佈局；四是共識共擔，共利共享。新的組織模式代表傳統企業轉型升級的創新方向。

• 新零售的核心在於數據，商品以數據為載體，將既有商業的人、貨、場三要素根據數據重新配置，在零售端採集數據、處理數據；在個性定製、模塊生產、物流環節等以數據為依託全過程運作，從而創造出新的生機和活力。

• 成功的對面不是失敗而是平庸，人的一生寧可有幾次失敗而不能平庸，碌碌無為的平庸是對生命的浪費。現在有些油膩的中年人，滿足於安逸的生活，不願意繼續奮進，寧願在平庸中老去，逐步成為時代的落伍者。

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