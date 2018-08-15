光大國際折讓31%供股集資百億 遭大和砍目標價 現續跌近7%

港股中國光大國際 (0257-HK) 中期業績大致符合市場預期，惟其近百億元的供股集資計畫震散股價，昨 (14) 日急跌 21.1% 後，今 (15) 日續跌，截至發稿，跌 6.812%，報港幣 6.43 元。光大國際宣佈供股後遭大和唱淡，目標價降至港幣 7.2 元，評級降至「持有」。

圖：新浪財經

光大國際建議以「27 供 10」供股集資，預計發行約 16.6 億股，集資港幣 99.62 億元，供股價每股港幣 6 元，較週一收盤價港幣 8.75 元折讓約 31.43%。

這次集資淨額約港幣 99.12 億元，其中約 60% 將用於落實現有及日後的垃圾發電項目；25% 用於發展其他環保業務，如技術研發、裝備製造、垃圾分類與管理，以及大氣治理與檢測服務；其餘 15% 用作一般營運資金及償還銀行貸款。

對於這次在跌市中集資，光大國際行政總裁王天義表示，目前公司財務建康，可支撐未來幾年的常規發展，這次集資是為了配合重大戰略部署。另目前大陸每日垃圾發電規模約為 30 萬噸，目標是 2020 年可增至 50 萬噸，增長空間大，會把握當中機遇。

該集團財務總監黃錦驄指，截至 6 月底止，負債率為 61%，手持現金約 90 億元，可動用貸款額約 150 億元，而這次供股有助將負債比率降至約 55%，為未來提供更大融資空間，所得資金可滿足未來 5 年的需求。

他解釋，供股讓所有股東都可以參與，不存在攤薄權益，較公平，而供股價港幣 6 元是貼近集團每股資產淨值。大股東光大香港目前持有約 18.64 億股股份，持股比例約 41.6%，已承購約 8 億股供股股份。

另外，光大國際於上半年共落實 30 個新項目，涉及總投資額約人民幣 95.39 億元，其中包括 14 個環保能源項目、4 個環保水務項目、12 個綠色環保項目。期內，純利增加 23% 至 22 億元，每股盈餘 0.491 元，中期息每股 0.12 元，與去年同期持平。

大摩及瑞信均對光大國際供股集資感到意外，但仍維持「增持」及「跑贏大市」的建議；瑞信料對股價短期有負面影響；大和則唱淡，將其目標價由港幣 9.75 元降至 7.2 元，評級由「跑贏大市」降至「持有」。