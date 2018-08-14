港股中午跌249點 舜宇光學挫30%

8月14日，港股延續跌勢，中午收市報27686.99點，較昨日收市跌249.58點或跌0.89%；成交金額502.3億港元。
早上開市輕微高開1.75點後，便輾轉向下，於早上11:13分左右跌至早上低位27622.52點，最多跌314點，上下波幅324.03點。
國企指數中午收市報10703.18點，跌63.33點或0.59%。
科技股報跌。舜宇光學(02382-HK)公佈中期業績，表現遜於預期，遭市場大手抛售，中午收市報91.4港元，跌29.7港元或24.5%；成交金額達39.53億港元。
騰訊(00700-HK)持續下跌，中午收市報347.8港元，跌13.2港元或3.7%。金山軟件(03888-HK)股價亦急挫近19%或3.08港元，中午收市報13.16港元。瑞聲科技(02018-HK)報85.8港元，跌6.55港元或7.1%。中芯國際(00981-HK)報8.82港元，跌0.37港元或4%。
閱文(00772-HK)宣佈以155億元人民幣，收購從事電視劇、網絡劇及電影的製作和發行的新麗傳媒。市場反應未見支持，股價急挫14.6%或9.8港元，報57.2港元。
不過逆流而上股隻有友邦保險(01299-HK) ，獲瑞銀提升目標價至74.3港元，中午收市報68.2港元，升0.05港元或0.07%。另外，中國移動(00941-HK)中午收市報70.75港元，升0.3港元或0.4%。
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