多重因素導致業績下滑 中國華融(02799-HK)開啟轉型之路

昨日，中國華融(02799-HK)發布盈利警告，今年上半年歸屬於公司股東凈利潤較2017年同期明顯下降。業績下降的主要原因歸結為:公司持有的部分金融資產信用風險暴露，撥備計提額同比大幅增加；公司外部融資規模大幅增加，導致利息支出同比大幅增加；資本市場波動較大，導致公司持有的部分金融資產估值下降。

事實上，今年以來，美聯儲多次加息，中美貿易戰打響且步步升級，引起全球和國內金融市場的動蕩，也對國內金融業帶來不利影響，導致資產管理公司資產質量惡化，經營抗風險能力的壓力也逐漸增大，資產管理公司進入經營不景氣的周期。再者，在資管新規的約束下，對資管行業現有的格局沖擊很大。

今年4月，賴小民下馬，中國華融(02799-HK)籠罩在其案件影響的陰霾之下，導致該公司一度停牌，而覆牌當天股價跌逾10%，至今跌幅則達38.5%。人事驟變之後，中國華融新掌門人王占峰上任，其長期在監管機構任職，十分熟悉國內金融監管政策，估計也是深得監管層的信任。上任之後，他曾多次表示要徹底轉變發展理念，由簡單追求高速度轉向高質量發展，由片面追求規模擴張轉向提升公司核心競爭力，由追求高調張揚轉向建設務實內斂的企業文化，顯現了新一屆公司領導層的思路和想法，應該也是監管層的要求。據悉，近四個月來，新管理層對公司旗下諸多業務進行了全面摸查起底，議事決事幹凈利落，顯示出革弊立新的堅定決心，再加上最大股東——國家財政部的支持，相信即便公司內部有所變故，仍能保持平穩經營，把控住風險防化的底線。

按照集團業務發展回歸本源的戰略，華融旗下多家子公司已著手重點開拓牌照類業務，在整體上構建多牌照、多功能的綜合金融服務提供商。中國華融進一步要求各經營單位要以更穩健、審慎的態度開展業務，做到真正聚焦主業，優化資本結構，降低財務杠桿，發揮化解金融風險、服務實體經濟的作用，建立起公司可持續發展的商業模式。

從外部環境分析，隨著供給側改革持續推進，去杠桿政策效應逐步顯現，加之防範系統性金融風險攻堅戰不斷深入，不良資產處置及債轉股業務會在國家戰略中發揮的作用越發重要和頻繁，客觀上為資產管理行業發展提供了充裕的空間和資源。從公司內部分析，華融的初創與工行有著密切的關聯，公司作為國字頭金融央企，擁有銀保監會、財政部等國家政府部門的支持，擁有深耕中國不良資產十八年積累的經營網絡、客戶資源和市場經驗，中國華融在中國不良資產市場上仍然是最具競爭力的公司之一。而且，資產管理行業的行業壁壘相對較高，AMC是幫助國家盤活存量資產、化解金融風險功能的專業機構，事實上具有一定的壟斷性，在未來仍占有很大的行業優勢。

據了解，中國華融提出建設“新華融”的信心源於三大支撐：一是資產管理公司正處在國家推進高質量發展的新階段，行業發展空間巨大；二是華融公司的機構、經營的網絡基礎完備，規模行業最大，擁有豐富的客戶資源，可回旋余地大；三是銀保監會和大股東對華融公司支持的力度空前，加之有一支經驗豐富的專業人才隊伍。

中國華融的長期競爭力仍然強勁，短期震蕩和陣痛過後，華融依舊還會是AMC的中堅力量。作為金融體系中維穩的重要角色，不良資產管理行業也不斷被監管層關註。從官方的信息看，此次賴小民案件更多強調是個人，估計對華融的影響有限，但也顯露出高層對金融行業從嚴監管的決心。隨著供給側改革等的不斷深化，不良資產管理行業的有序發展，會為中國金融業健康、穩定、持久地發展發揮更大的作用。

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