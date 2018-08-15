數家投資公司正在研究買斷百勝中國股權--消息人士

路透香港8月14日 - 知情人士對路透表示，有幾家投資公司正在研究買斷百勝中國控股(YUMC.N)股權，這或將成為今年亞洲最大的並購交易之一。

截至周一收盤，百勝中國市值130億美元。該公司是2016年從肯德基和必勝客東家百勝餐飲集團(Yum Brands)(YUM.N)分拆出來的，之後在紐約證交所上市。

另一位知情人士對路透表示，百勝中國內部一直在討論轉到香港交易所上市，因為香港更接近中國市場，估值可能也會更高，而且時區對高管來說也比較方便。

四位知情人士稱，中國投資公司高瓴資本(Hillhouse Capital)計劃率領一個財團收購這家中國的肯德基和必勝客運營商。其中兩位知情人士稱，該公司已收到逾100億美元的組建新基金出資承諾，接洽了貸款行討論交易的潛在融資事宜，並接觸了其他投資者促其參與此項收購交易。

百勝中國股價周一最多上漲7%。

據兩名消息人士，國際投資公司KKR(KKR.N)和總部在香港的霸菱亞洲(Baring Private Equity Asia)也在考慮投資收購百勝中國。他們補充稱，尚未做出最終決定。

彭博周二最先報導了參與收購百勝中國的投資者。該報導稱，中投公司(CIC)和KKR前高管經營的DCP Capital也是Hillhouse財團的成員，並稱百勝中國的現有投資人春華資本集團也可能加入該財團。

路透無法獨立證實上述投資者是否都屬於同一個收購財團。另一個了解情況的消息人士表示，可能有不止一個收購財團。

在被問及收購意向和香港上市計劃時，百勝中國的發言人表示，公司不對市場傳言和臆測發表評論。百勝餐飲集團未立即回覆置評請求。

Hillhouse與霸菱未予置評。KKR、中投公司、DCP和春華資本集團未立即回覆置評請求。

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