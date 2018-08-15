滬指小幅低開跌0.13% 創業板指跌0.01%

週三(8月15日)，滬深兩市漲跌不一，滬指小幅低開，個股跌多漲少，二胎概念股集體回調，延江股份低開7%，市場無明顯熱點，輪動較快。截止集合競價開盤，滬指報2777.25點，跌0.13%;深成指報8786.35點，漲0.02%;創業板指報1518.28點，跌0.01%。

從盤面上看，高送轉、天津自貿區、能源互聯網、債轉股、美麗中國、量子通信等板塊漲幅居前;互聯網保險、二胎、草甘膦、氟化工等板塊跌幅居前。

中信建投認為，土耳其貨幣危機成為繼中美貿易戰後飛來的又一隻影響全球市場信心的黑天鵝，其危機的後續演化以及美方對160億美元和2000億美元的商品加徵關稅的情況和9月美聯儲加息預期是引發後市行情震蕩的關鍵變量。目前A股行情是内外部因素綜合博弈的結果，目前内部暖風頻吹是支撐行情的核心因素。在内外部綜合作用下，行情仍將體現為一個反復震蕩築底的過程。標的方面，教育股受利空影響短線先規避，對應基建和新動能的補短板，一些有業績支撐的週期股和新興經濟股票可適當關註。

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