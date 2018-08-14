【異動股】閱文集團(00772-HK)股價重挫與177.1億交易有關嗎 ？

閱文集團(00772-HK)昨日公布大買賣，以及派中期業績。該股今早報61.15元，跌5.85元，跌8.731%。成交90.36萬股，涉資5560萬元。股價大跌，到底市場不滿意收購還是中績。

騰訊(00700-HK)旗下網絡文學平台閱文集團昨天公布中期業績的同時，亦宣布收購騰訊有份投資的新麗傳媒全部股權，總代價為155億元(人民幣.下同)(約177.1億港元)。

新麗傳媒為內地電視劇及電影製作發行商，過去3年曾播出10部電視劇、1部網絡劇及參與9部電影製作，包括《我的前半生》、《女醫明妃傳》、《白鹿原》、《悟空傳》及《情聖》等。故閱文已與新麗傳媒訂立多項知識產權授權合約，以及向騰訊授出劇集及電影等作品播映權，騰訊將向其支付版權費。閱文相信，收購有利釋放該集團文學內容的潛在價值，並擴大公司產品種類，再推展到旗下知識產權變現能力。

另外，閱文昨天公布的上半年純利5.06億元，按年大增1.39倍；每股盈利0.58億元，不派中期息；期內收入22.83億元，增18.6%；毛利率52.4%，升2.4個百分點，經營盈利5.67億元，多1.42倍。

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