金茂酒店-SS(06139-HK)中期少賺19.24%至2.006億元

金茂酒店-SS(06139-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，集團收入約13.101億元人民幣(單位下同)，同比增長1.72%；EBITDA為5.543億元，同比增長11.42%；股份合訂單位持有人應佔溢利2.006億元，同比減少19.24%；每股基本盈利10.03分，宣派中期息每股20.55港仙。

收入上升主要來源於物業租賃及其他版塊收入的上升。溢利減少主要歸因於集團持有的投資物業所產生的投資物業的公平值收益的下降，未計及該因素，股份合訂單位持有人應佔溢利較上年同期增長26%。截至2018年6月30日止6個月集團投資物業的公平值收益帶來股份合訂單位持有人應佔稅後淨收益約5160萬元。

2018年上半年，集團酒店經營收入為9.501億元，較上年同期持平；物業租賃收入為2.623億元，較上年同期上升5%；其他收入主要包括金茂大廈88層觀光廳收入及物業管理收入，較上年同期有較大幅度增長。

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