【異動股】5G概念股再度拉升 中興通訊(000063-CN)漲超6%

早盤，5G概念股繼續拉升。截至發稿，高升控股(000971-CN)漲停報5.16元，宜通世紀(300310-CN)漲停報5.81元;富春股份(300299-CN)一度漲逾9%，現漲5.78%報5.31元;中興通訊(000063-CN)漲6.5%報16.39元，碩貝德(300322-CN)、邦訊技術(300312-CN)、新易盛(300502-CN)等股均紛紛大漲逾4%。

近日，工業和信息化部、國家發展和改革委員會聯合印發《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》，其中明確提出，到2020年，信息消費規模達到6萬億元，年均增長11%以上。信息技術在消費領域的帶動作用顯著增強，拉動相關領域產出達到15萬億元，併提出加快第五代移動通信(5G)標準研究、技術試驗，推進5G規模組網建設及應用示範工程;確保啓動5G商用等具體目標。

分析人士指出，《行動計劃》明確提出加快第五代移動通信技術研究，併確保2020年實現商用。5GSA標準自6月份凍結以來，全球參與5G佈局的國家已擴展至66個，各國頻譜拍賣已經先後啓動。我國在5G時代提前佈局規劃，2013年就組織了5G推進組，主導5G實驗驗證和產業與應用推廣，本次《行動計劃》進一步釋放5G發展決心，商用進程有望再次提速，5G頻譜分配、牌照發放時點預期已近，相關投資箭在弦上，通信產業景氣觸底回升可期。

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