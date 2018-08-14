中國明星是非多 黃曉明涉人民幣18億炒股案

中國明星近期是非多，繼范冰冰因陰陽合約遭調查後，男星黃曉明近期更捲入人民幣 18 億的炒股案，涉嫌出借股票帳戶。最新消息更爆出，黃曉明涉嫌出借帳戶炒股的股票，不只已曝光的精華製藥，更在 4 年前組團操作日前爆發假疫苗案的長生生物。

《界面》新聞報導，中國證監會在上周五公布一則高達人民幣 18 億元的罰單，被罰的高勇一人控制了 16 個帳戶，半年內操縱精華製藥股票非法獲利高達人民幣 8.97 億。這件案子最引人注目的是，高勇涉嫌操縱的帳戶，有一名黃某明開立帳戶後交由母親張某霞使用，讓外界聯想到男星黃曉明與他的母親張素霞。

雖然黃曉明工作室在隨後發表聲明指出，黃曉明不認識高勇，也未參與過任何操縱股票行為和介入過任何相關調查。不過，聲明中並未直接否認該案件的黃某明是黃曉明本人，沒否定「黃的帳戶是由高操作」的傳聞，未否認「黃的帳戶參與操縱精華製藥股價」的傳聞，更沒否認「黃曉明旗下帳戶供母親使用」。昨 (13 日) 晚財新網的記者也證實，這起案子的黃某明確實就是知名影星黃曉明。

攤開精華製藥的 2015 年半年報中，黃曉明的確以 143.66 萬股位居該公司第九大流通股東，到了第三季報中，黃曉明的名字又自前十大流通股東名單中消失。代表黃曉明名下的證券帳戶很可能是在第二季前後短暫且大量買賣精華製藥，這與高勇操縱精華製藥的 1 到 7 月有高度重疊。

最新消息更傳出，黃曉明名下帳戶不僅涉嫌炒股精華製藥，更曾組團操作先前爆發假疫苗事件的長生生物。《騰訊一線》報導，2014 年第三季，高勇控制的 16 個帳戶中，至少有 6 個帳戶又出現在長生生物的前身黃海機械當中，當時長生生物尚未借殼黃海機械，當中的前十大流通股東名單中，黃曉明的名字也赫然在列。

到了 2014 年年報中，黃曉明買進的部位已全部清倉走人。不過目前未能確定，4 年前長生生物案的黃曉明帳戶，是否也是交給母親管理使用。

眼看高勇被證監會處以高額罰單，那黃曉明是否也會連帶被處罰？

《一財網》報導，一位接近監管人士認為，把自己帳戶委託給他人理財，目前也是要承擔違法責任。根據中國證券登記結算有限責任公司 6 月發布的《關於加強證券違法案件中帳戶實名制相關主體自律管理的通知》，黃曉明把帳戶委託給他人操作被處罰，中國結算可對涉案帳戶採取自律監管。

不過，若把帳戶委託他人操作，但對他人操縱行為毫不知情，責任會輕微一些，但如果知道他人操縱或授權操縱，那責任的認定又是另外一回事。