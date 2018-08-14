上海華信稱17滬華信SCP005下周一本息兌付存不確定性

路透北京8月13日 - 中國上海華信國際集團有限公司周一稍晚公告顯示，其發行的21億元人民幣超短期融資券--17滬華信SCP005將於下周一（8月20日）到期，因公司正常經營受到重大影響，本期債券償付資金暫無法落實，該期超短融到期兌付存在不確定性。

上海華信並稱，受控股股東中國華信能源有限公司董事會主席不能正常履職以及3月1日媒體新聞事件等不利因素的沖擊，公司正常經營已受到重大影響，公司仍在積極籌措償付資金。

本次涉及債券17滬華信SCP005，發行規模為21億元，期限九個月，票面利率6.30%，應付本息金額約21.98億元，主承銷商為渤海銀行和建設銀行。本期債券最新評級為C。

該公司此前已公告稱，其發行的17滬華信SCP002、17滬華信SCP003和17滬華信SCP004均本息違約。

3月有媒體報導，上海華信國際集團的主要股東--華信能源董事長葉簡明因經濟犯罪被當局進行調查，令華信能源對俄羅斯國家石油公司的收購陷入停滯。ST華信(002018-CN)隨後公告，上海華信國際集團持有的4.96億股股票被司法凍結，占公司總股本的21.77%。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)