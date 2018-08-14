5G時代來臨 綠地(600606-CN)與鐵塔(00788-HK)聯手打造智慧樓宇

路透上海8月13日 - 中國大型地產商--綠地控股(600606-CN)與剛在港上市的中國鐵塔(00788-HK)周一達成戰略合作，雙方將聯手打造智慧樓宇，推動綠地已有及未來新建物業的全面數字化升級，迎接第五代移動通信（5G）時代的到來。

公司新聞稿稱，雙方的合作將覆蓋綠地地產項目的通信及信息化應用全流程，中國鐵塔將提供在全國範圍內的通信信息化基礎設施資源，物業合作範圍包括綠地在全國範圍內新建及已建的住宅、商業、酒店、辦公、會展等地產項目。

綠地控股董事長、總裁張玉良表示，「隨著5G時代的到來，房地產行業需要主動擁抱新科技，房地產產品需要主動嫁接新一代信息通信等技術，實現自我升級。」

雙方將通過提升綠地地產項目的信息化品質增強運營服務能力，增加物業含金量。尤其是圍繞5G等信息通信建設的未來方向及潛在機會，雙方將為項目制定通信網絡室內外標準化、一體化覆蓋的通信覆蓋解決方案，提供社區智能信息化綜合解決方案支持，如樓宇節能、內部環境監測、物聯網智能抄表等。

中國鐵塔是由中國三大電信運營商分拆而成的全球最大通信鐵塔基礎設施服務提供商，香港IPO（首次公開發售）集資543億港元（69億美元），為約兩年來全球最大宗IPO。

中國三大電信運營商近兩年正積極為5G商用做準備，按此前公布的計劃，三家運營商希望明年能實現5G的預商用。

綠地還將與中國科學院工程熱物理研究所合作，共建中科·綠地濟南新經濟科創園，並將成立中科綠源創業投資基金，合作首期規模為1億元人民幣。

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