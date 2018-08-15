亞諾法肺腺癌試劑 明年Q2有望順利攻日

亞諾法生技 (4133-TW) 今 (15) 日舉辦法說會，上半年稅後純益 0.21 億元，年減 26.72%，每股純益 0.35 元。亞諾法發展精準醫療，與肺腺癌有關的 ACTN4 生物標記體外試劑，預計 2019 年中有望得到日本核准，目前抗體及試劑仍占營收 6 成，未來儀器檢測將成為亞諾法發展重心。

亞諾法建立稀有細胞富集平台，透過癌症患者的循環腫瘤細胞 (CTC) 和循環胎兒細胞 (CFC) 檢驗，發展精準醫療，主要市場為中國大陸、台灣及日本。

董事長黃韋伯表示，產前預防檢測雖然進入價格戰，不過對亞諾法來說已經進入收割期。

黃韋伯指出，抗體應用需要靠試劑，就像手機需要 APP 才能應用更多功能，目前全球約有 30 家生技公司正在跟亞諾法發展一樣的技術，不過亞諾法在腦癌、神經腫瘤等捕捉癌細胞表現，皆獨步全球。

亞諾法第 2 季營收為 1.14 億元，季增 4.46%、年減 6.62%，毛利率為 43.44%，季增 2.31 個百分點、年減 3.29 個百分點，營益率 5.28%，季增 0.47 個百分點、年減 4.72 個百分點，稅後純益 0.13 億元，季增 56.99%、年減 24.06%，每股純益 0.21 元。

累計亞諾法上半年營收為 2.24 億元，年減 7.6%，毛利率為 44.17%，年減 2.53 個百分點，營益率 5.05%，年減 7.58 個百分點。

亞諾法建立自己的抗體銀行，目前重點在於抗體與系統整合，近來毛利率皆維持在 44% 左右，目前抗體及試劑占營收比重為 6 成，儀器設備今年上半年營收占比為 13%，已經逐年成長，未來將成為發展重心。