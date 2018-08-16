美股盤中─土耳其危機 科技股下跌 道瓊大跌逾330點

美國股市週三中場大幅下跌，道瓊指數大跌逾 330 點。土耳其金融危機擔憂持續，壓低了投資人信心。科技股與銀行股下跌，亦拖累了大盤指數。

道瓊與 Nasdaq 均跌破了 50 日移動平均線，S&P 500 則接近該平均線。

台北時間 00:06

道瓊工業平均指數下跌 269.97 點或 1.07% 至 25029.95。

Nasdaq 指數下跌 127.33 點或 1.62% 至 7743.57。

S&P 500 指數下跌 32.29 點或 1.10% 至 2807.67。

大多銀行股均下跌，美國銀行與花旗銀行均大跌逾 1.5%，摩根士丹利下跌 0.9%。科技股亦下跌逾 1%。

分析師說，昨日股市喘了口氣，但土耳其影響似乎持續。商品下跌，外匯下跌，新興市場亦下跌，很難說土耳其影響已消退。

一位土耳其官員週三說，已限制銀行業的換匯交易。此舉意在阻止放空里拉，里拉近來壓力沉重。

本週稍早，土耳其里拉下跌到了歷史低點，投資人擔憂土耳其經濟困境可能波及全球其他經濟體。上個月，土耳其通貨膨脹上升 16%，大幅高於央行的 5% 目標。

摩根大通銀行分析師馬丁 (Pedro Martins) 重申給予土耳其股市減碼評級，並指出「我們需要見到全面的政策回應，才能重新建議買進。」

一個土耳其代表團離開華盛頓，有關拘禁美國牧師 Andrew Brunson 一事，沒有明顯進展，引發了美國制裁的擔憂，亦使得股市下跌。

上週，美國總統川普說，他支持將土耳其金屬關稅增加一倍。安卡拉政府宣布了對美國汽車，煙草與酒類提高關稅。

科技股亦拖累了大盤指數。臉書，蘋果，Netflix 與 Alphabet 股價均下跌。中國騰訊公司公布營收成長創 2015 年以來最慢速度，其在美國上市的股票下跌約 6.6%，並帶動其他科技股走低。