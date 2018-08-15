【華冠投顧】台股反彈一日就結束，再跌破年線，被動元件抗跌!

台北股市今日台指期結算日，指數開平震盪走低，下跌 107 點，10716 作收，成交量 1329 億元，價跌量縮格局。

台股周一大跌，昨日反彈，跟大家講過大盤趨勢頹廢尚未扭轉，結果今日台指期結算日在大型權值股台積電 (2330)，大立光(3008)，群創(3481)，南亞科(2408) 等股價壓回下，指數再跌百點，再破周一低點，再造市場恐慌! 8 月台指期壓低結算! 接下來，盤勢重點在 1. 新台幣是否止貶 2. 外資期貨結算後，換倉情況 3. 台積電股價能否快速站回 242.5 元 4. 股王大立光將在明日除息表現 5. 指數能否站穩年線。

台股再次跌破年線，不過卻未見砍殺被動元件族群，似乎略有止穩跡象，其中禾伸堂 (3026)，智寶(2375)，凱美(5317)，蜜望實(8043)，大毅(2478)，光頡(3624)，日電貿(3090) 等震盪走高，甚至股價更逆勢收紅，相對強勢!

大盤指數再度下挫，反彈一日就結束，且再跌破年線，穩健的人可等待真正落底，積極的人短線搶賺跌深反彈因應，持股多者建議反彈減碼以對。

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