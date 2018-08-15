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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月15日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                17818         0    00632R 元大台灣50反1         -14107         0  
00637L 元大滬深300正2         15268         0    3481   群創                   -4169     11261  
2891   中信金                  5548     11738    2880   華南金                 -3829     -9545  
2885   元大金                  4993     84058    2886   兆豐金                 -3527    -31148  
2890   永豐金                  4892    -18210    2887   台新金                 -2973    -32179  
00633L 富邦上証正2             3334         0    2408   南亞科                 -2274    -14358  
2356   英業達                  3309     12471    2610   華航                   -2037    -21842  
1303   南亞                    3205      4049    2345   智邦                   -1846     -1116  
1312   國喬                    2613     11670    1605   華新                   -1795     -9997  
2834   臺企銀                  2435     -4294    2337   旺宏                   -1670    -15702  
1305   華夏                    2428      4178    1312A  國喬特                 -1645         0  
00672L 元大S&P原油正2          2371         0    2344   華邦電                 -1602    -19682  
2515   中工                    1824      1157    2347   聯強                   -1379     -1811  
1402   遠東新                  1750     -3946    5880   合庫金                 -1326      1311  
2317   鴻海                    1700     18949    2313   華通                   -1307      1307  
2330   台積電                  1671     15205    2892   第一金                 -1280    -16418  
2014   中鴻                    1657     14327    2888   新光金                 -1210    -15838  
2884   玉山金                  1643     19838    00669R 國泰美國道瓊反1        -1084         0  
2883   開發金                  1594    -16847    6116   彩晶                   -1035      1405  
3037   欣興                    1494      4292    2801   彰銀                    -979       319  
00739  元大MSCI A股            1354     16440    1101   台泥                    -974    -42471  
006205 富邦上証                1302         0    0061   元大寶滬深              -952      -740  
00636  國泰中國A50             1273      9807    2002   中鋼                    -943     24081  
2409   友達                    1257    157856    00673R 元大S&P原油反1          -908         0  
1904   正隆                    1186      1742    9904   寶成                    -880     -4814  
1314   中石化                  1149     13253    6153   嘉聯益                  -850       -46  
00631L 元大台灣50正2           1034         0    2376   技嘉                    -798     -6601  
2323   中環                    1016      2505    2901   欣欣                    -774        -1  
00639  富邦深100                985      5888    5534   長虹                    -669      -882  
1102   亞泥                     952      3920    3576   新日光                  -604      -847  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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